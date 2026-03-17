FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL!

Türkiye'de şehir içi ulaşımda yıllardır hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatlar için İstanbul'da yaklaşık 18 milyon lira talep ediliyor. Ankara'da fiyatı 12,5 milyon lira, İzmir'de de 8 milyon liraya kadar çıkan hatlar bulunuyor.

Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL!

Minibüsler, büyükşehirlerde metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına alternatif ulaşım aracı olarak öne çıkarken, birçok Anadolu kentinde ise şehir içi ulaşımda başat konumda bulunuyor. Ticari açıdan alım satıma da konu olan minibüs hatları için üç büyük şehirde istenen bedeller hattın konumu ve işlekliğine göre 10 milyon liralarla ifade ediliyor.

Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL! 1

HAT BEDELİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

İnternetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.

İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin TL, Bakırköy-Esenler 15 milyon TL ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin TL isteniyor.
Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL! 2

Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin TL’ye, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin TL’ye alıcısını bekliyor.

Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL! 3

ANKARA’DA 12 MİLYONU GEÇİYOR

Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.

Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.

Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL! 4

İZMİR’DEKİ HAT BEDELLER

Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.

Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.
Dudak uçuklatan rakamlar! Milyonlarca insan her gün kullanıyor: Fiyatı 18 milyon TL! 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Minibüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.