FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Düğün sahiplerine şoku yaşattı! Fiyatlar uçtu sahtecilikte patlama yaşandı

Yılbaşından beri rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşte sahtecilikte patlama yaşanıyor. Altında sahte çeyreklerin sayısı üç kat artarken, gümüşte yatırım dolandırıcılığı yapılıyor.

Düğün sahiplerine şoku yaşattı! Fiyatlar uçtu sahtecilikte patlama yaşandı
Cansu Akalp

Düğünlerin vazgeçilmezi olan altında bu yıl sahtecilik de tarihi zirveye ulaştı. Hemen her yıl düğünlerde takılar arasında çıkan sahte çeyreklerin sayısı bu yıl üçe katlandı. Son dönemde hem vatandaşın hem de yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gümüşte de sahtecilikte ciddi bir artış yaşanıyor.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte gram, çeyrek ya da yarım altınlar düğün sahiplerine de şok yaşatırken, gümüş tarafında ise özellikle yatırım dolandırıcılığı görülüyor.

SAHTE ÇEYREK ALTIN 200 TL

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Uluslararası piyasalarda rekor kıran altın fiyatları iç piyasada da zirveyi gördü. Gram altın 5 bin TL'yi, çeyrek altın ise 8.400 TL'yi aştı. Yaz boyunca fiyat artışı durdurulamayan altındaki bu hareketlilik nedeniyle sahteye yönelen bazı vatandaşlar sahte çeyrek altını 200 TL vererek satın aldı. Online platformlarda da satılan sahte altın için web siteleri dahi açıldı.

ONLİNE SİTELERDE DE SATILIYOR!

Online platformlarda da satılan sahte altın için web siteleri dahi açıldı. "Gerçeğinden ayırt edilemez" başlığıyla satılan sahte altınların kuyumcularda bulunan tüm çeşitleri yer alıyor. Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır keleplerden akıtma kolyelere kadar çeşitleri bulunan sahte takıların fiyatları 300 liradan başlayıp 12.500 TL'ye kadar yükseliyor.

Düğün sahiplerine şoku yaşattı! Fiyatlar uçtu sahtecilikte patlama yaşandı 1

ÇİFTLERİ BOŞATIYOR

Altın fiyatlarında artış nedeniyle sahte altının bu yıl patlama yaptığını belirten kuyumcular, "Hemen her yıl takılar arasında 1-2 sahte çeyrek çıkardı. Ancak bu yıl bu sayı üçe dörde katladı" diyor. Sahte altın sadece çeyreklerde değil damat tarafından geline takılan takılarda da boy göstermeye başladığını aktaran bir kuyumcu, şahit olduğu olayı şöyle anlatıyor: "Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin ikisi gerçek kalan 8'i sahte çıktı. Bir anda çift kavga etmeye başladı. Öğrendiğimize göre gelin 10 bilezik istemiş aile de ancak ikisini yapabilmiş kalanını da sahte almış. Olay kuyumcuda patlak verince bir anda büyük kavga çıktı. Öğrendik ki olay büyümüş ve çiftler bu nedenle ayrılmış." Gümüş piyasasında ise özellikle yatırım amaçlı talebi kötüye kullanan bazı sitelerde, vatandaş sahtecilikle karşı karşıya kalıyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Sahte altınla gerçek altının bir vatandaş tarafından ayırt edilmesinin çok zor olduğunu aktaran kuyumcular, "Takı töreni ya kurdeleye oluyor ya da bir sepete atılıyor. Gelin ve damat takılan altını görse dahi gerçek mi sahte mi ayırt edemez. Bu ancak kuyumcuya geldiğinde ortaya çıkar. O nedenle vatandaşın yapabileceği bir şey yok" diyor. Bu tür sahte altın satan sitelerin çok fazla arttığına dikkat çeken kuyumcular, "Devlet belki bu siteleri kapatabilir ya da bir çalışma yapabilir. Çünkü altın fiyatları arttıkça bu tür sahte takı olayı daha da artacak" ifadelerini kullanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlı Giyim Grubu için en yüksek teklif Saat&Saat'ten geldiAydınlı Giyim Grubu için en yüksek teklif Saat&Saat'ten geldi
Reuters duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşmaReuters duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma

Anahtar Kelimeler:
Gümüş rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.