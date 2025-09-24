Düğün sahiplerine şoku yaşattı! Fiyatlar uçtu sahtecilikte patlama yaşandı

Düğünlerin vazgeçilmezi olan altında bu yıl sahtecilik de tarihi zirveye ulaştı. Hemen her yıl düğünlerde takılar arasında çıkan sahte çeyreklerin sayısı bu yıl üçe katlandı. Son dönemde hem vatandaşın hem de yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gümüşte de sahtecilikte ciddi bir artış yaşanıyor.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte gram, çeyrek ya da yarım altınlar düğün sahiplerine de şok yaşatırken, gümüş tarafında ise özellikle yatırım dolandırıcılığı görülüyor.

SAHTE ÇEYREK ALTIN 200 TL

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Uluslararası piyasalarda rekor kıran altın fiyatları iç piyasada da zirveyi gördü. Gram altın 5 bin TL'yi, çeyrek altın ise 8.400 TL'yi aştı. Yaz boyunca fiyat artışı durdurulamayan altındaki bu hareketlilik nedeniyle sahteye yönelen bazı vatandaşlar sahte çeyrek altını 200 TL vererek satın aldı. Online platformlarda da satılan sahte altın için web siteleri dahi açıldı.

ONLİNE SİTELERDE DE SATILIYOR!

Online platformlarda da satılan sahte altın için web siteleri dahi açıldı. "Gerçeğinden ayırt edilemez" başlığıyla satılan sahte altınların kuyumcularda bulunan tüm çeşitleri yer alıyor. Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır keleplerden akıtma kolyelere kadar çeşitleri bulunan sahte takıların fiyatları 300 liradan başlayıp 12.500 TL'ye kadar yükseliyor.

ÇİFTLERİ BOŞATIYOR

Altın fiyatlarında artış nedeniyle sahte altının bu yıl patlama yaptığını belirten kuyumcular, "Hemen her yıl takılar arasında 1-2 sahte çeyrek çıkardı. Ancak bu yıl bu sayı üçe dörde katladı" diyor. Sahte altın sadece çeyreklerde değil damat tarafından geline takılan takılarda da boy göstermeye başladığını aktaran bir kuyumcu, şahit olduğu olayı şöyle anlatıyor: "Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin ikisi gerçek kalan 8'i sahte çıktı. Bir anda çift kavga etmeye başladı. Öğrendiğimize göre gelin 10 bilezik istemiş aile de ancak ikisini yapabilmiş kalanını da sahte almış. Olay kuyumcuda patlak verince bir anda büyük kavga çıktı. Öğrendik ki olay büyümüş ve çiftler bu nedenle ayrılmış." Gümüş piyasasında ise özellikle yatırım amaçlı talebi kötüye kullanan bazı sitelerde, vatandaş sahtecilikle karşı karşıya kalıyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Sahte altınla gerçek altının bir vatandaş tarafından ayırt edilmesinin çok zor olduğunu aktaran kuyumcular, "Takı töreni ya kurdeleye oluyor ya da bir sepete atılıyor. Gelin ve damat takılan altını görse dahi gerçek mi sahte mi ayırt edemez. Bu ancak kuyumcuya geldiğinde ortaya çıkar. O nedenle vatandaşın yapabileceği bir şey yok" diyor. Bu tür sahte altın satan sitelerin çok fazla arttığına dikkat çeken kuyumcular, "Devlet belki bu siteleri kapatabilir ya da bir çalışma yapabilir. Çünkü altın fiyatları arttıkça bu tür sahte takı olayı daha da artacak" ifadelerini kullanıyor.