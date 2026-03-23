Fiyat 12 bin TL'den başlıyor: İnternette bu işi yapanlara karşı uyardı

Ramazan ayı sonrası düğün sezonunun başlamasıyla fotoğrafçılık sektöründe hareketlilik beklenirken sektör temsilcileri özellikle internet üzerinden hizmet veren kayıt dışı fotoğrafçılara karşı uyarı yaptı. İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı "Gelin-damatta en büyük sıkıntımız internet ortamında bu işi icra edenler. Bunlarla mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem yeni evlenecek gençlere büyük zarar veriyorlar hem de haksız rekabete yol açıyorlar" dedi.

Düğün sezonu öncesi çiftlere "kayıt dışı fotoğrafçı" uyarısı! İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası (İSFO) Başkanı Dilek Camcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafçılık sektöründe, ramazan sonrası işlerin açılacağını söyledi.

Fotoğrafçı esnafının kayıt dışıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Camcı, sektörün sorunlarına ilişkin bilgi verdi. Camcı, düşük fiyatlı anlaşmaların mağduriyetle sonuçlanabileceğine işaret ederek, vergi mükellefi olan fotoğrafçılarla çalışmanın önemine değindi.

Camcı, son dönemde belirli yerlerde kurulan fotoğraf kabinlerine yönelik de sorun yaşadıklarını hatırlatarak, "Oda olarak yaptığımız mücadelede foto kabinlerin İstanbul genelinde yaklaşık 30 ilçemizde kaldırılmasını sağladık. Şu anda 6 veya 7 ilçemizde foto kabin çalışıyor. Bunun da kaldırılması için ilgili mercilere başvurularımızı yapıp o ilçedeki fotoğrafçı esnafımızın özellikle vesikalık konusunda rahatsızlıklarını ve sıkıntılarını dile getiriyoruz." diye konuştu.

"VERDİKLERİ FİYATLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR"

Fotoğrafçılık sektöründe gelin-damat çekimlerinin önemine işaret eden Camcı, "Gelin-damatta da en büyük sıkıntımız internet ortamında bu işi icra edenler. Bunlarla mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem yeni evlenecek gençlere büyük zarar veriyorlar hem de haksız rekabete yol açıyorlar. Verdikleri fiyatlar birbirini tutmuyor, düşük fiyatlar veriyorlar ve düşük fiyatlar verdikleri gibi anlaştıkları yeni evlenen gençleri de mağdur ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA BU İNSANLAR CİRİT ATIYOR"

Camcı, yeni evlenecek çiftlerin kayıt dışı fotoğrafçılarla anlaşması sonucunda albüm, video klip teslim alamama gibi konularda şikayette bulunduklarını dile getirerek, "Genç çiftler, internet ortamından bulduklarından, bizde kayıtlı olmadığı için yardımcı olamıyoruz. Sosyal medyada bu insanlar cirit atıyor. Dolayısıyla oda olarak bunların peşini bırakmayacağız." dedi.

Doğum ve bebek fotoğrafçılığının da revaçta olduğunu söyleyen Camcı, hastanelerde doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapan kayıtsız fotoğrafçıların vergi mükellefi olarak kayıt altına alınmalarını, meslek odasına kayıt yaptırmalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"MESLEK ODAMIZA KAYITLARI, USTALIK BELGELERİ, DİPLOMALARI OLSUN"

Camcı, okullardaki yıllık çekimleri için de kayıtlı fotoğrafçılarla anlaşmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız vergi mükellefi olan fotoğraf sanatına gönül vermiş esnaflarımızın hak ve hukuklarını korumak. Fotoğrafçılığı sevip, fotoğrafçılıktan para kazanan arkadaşlarımıza da tavsiyemiz mutlaka vergi mükellefi olsunlar. Meslek odamıza kayıtları, ustalık belgeleri, diplomaları olsun, hep birlikte çalışalım. Haksız rekabet yapmayalım. Çünkü hepimizin amacı sağlıklı bir şekilde mesleğimizi icra etmek."

Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Camcı, çalıştıkları fotoğrafçıların vergi mükellefi olduklarına önem göstermelerini istedi.

Camcı, odaya kayıtlı fotoğrafçıların sözleşme yaptıklarını da belirterek, "O zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yaşanacak olsa dahi biz araya girmeden kendileri aralarında bunu çözebiliyorlar. Bugüne kadar bizim oda üyesi fotoğrafçılarımızdan bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama bize gelen sıkıntıların yüzde 100'ü yani tamamı internet ortamında bulunan fotoğrafçılar ve bunların yaşatmış olduğu sıkıntılar. Dolayısıyla meslektaşlarımız sözleşme yapıyorlar. Yeni evlenecek genç çiftler de bu sözleşmeyi mutlaka sorsunlar, haklarını arasınlar." şeklinde konuştu.

Düğün fotoğrafı çekimlerinde fiyatların 12-13 bin lira bandından başladığının altını çizen Camcı, çiftin isteğine göre video klip, aile albümleri ve günlük çekim yapıldığını, buna göre de fiyatların değiştiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın açıklaması sonra petrolde sert düşüş!Trump'ın açıklaması sonra petrolde sert düşüş!
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Mart 2026)

Anahtar Kelimeler:
Fotoğrafçı Fotoğraf düğün
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

