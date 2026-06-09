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Düğün sezonunda yeni gündem: Sıfır gelinlik deneme ücreti

Düğün sezonuyla birlikte gelinlik deneme ücretleri yeniden gündemde. Bartın'da deneme bedeli resmi tarifeye girerken üst sınır 2 bin TL oldu.

Düğün sezonunda yeni gündem: Sıfır gelinlik deneme ücreti
Aleyna Türkmen

Düğün hazırlıkları hız kazanırken gelin adaylarını şaşırtan bir uygulama daha gündeme geldi. Son dönemde bazı gelinlik mağazalarında deneme hizmeti için ücret talep edilmeye başlanırken, konu ilk kez resmi bir fiyat tarifesinde de yer aldı. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlik mağazalarındaki yoğunluk artarken, işletmeler ürünlerin sık denenmesi nedeniyle yaşanan yıpranma ve zaman kaybına dikkat çekiyor. Bu gerekçeyle bazı mağazalar, gelinlik denemelerini ücretli hale getirirken bazıları ise uygulamaya karşı çıkıyor.

BARTIN'DA GELİNLİK DENEME ÜCRETİ TARİFEYE EKLENDİ

Gelinlik deneme ücretine ilişkin dikkat çeken adım Bartın'da atıldı. Bartın Terziler Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından onaylanan yeni fiyat listesinde "Sıfır Gelinlik Deneme Ücreti" kalemi yer aldı.

Düğün sezonunda yeni gündem: Sıfır gelinlik deneme ücreti 1

DENEME HİZMETİNDE ÜST SINIR 2 BİN TL OLDU

Hazırlanan tarifeye göre gelinlik denemeleri için uygulanabilecek azami ücret 2 bin TL olarak belirlendi. Düzenleme, işletmelerin talep edebileceği en yüksek rakamı ortaya koyarken, bu ücretin her mağazada uygulanması zorunlu tutulmadı.

ÜCRET UYGULAMASI MAĞAZALAR İÇİN ZORUNLU TUTULMADI

Sektör temsilcileri, belirlenen ücretin bir zorunluluk değil, üst limit niteliğinde olduğunu belirtiyor. Buna göre işletmeler isterlerse gelinlik denemeleri için ücret talep edebilecek, isterlerse bu hizmeti ücretsiz sunmaya devam edebilecek. Ancak ücret uygulanması halinde belirlenen tavan fiyatın üzerine çıkılamayacak.

Düğün sezonunda yeni gündem: Sıfır gelinlik deneme ücreti 2

GELİNLİK SEKTÖRÜNDE DENEME ÜCRETİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Uygulama sektör içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Deneme ücretini destekleyen işletmeler, sık prova yapılan ürünlerde deformasyon oluştuğunu ve yoğunluğun çalışanlar üzerinde ek yük oluşturduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise evlilik hazırlıkları sırasında zaten önemli harcamalar yapan çiftler için yeni bir maliyet kaleminin oluşacağını dile getiriyor.

Son yıllarda bazı bölgelerde uygulanmaya başlayan ücretli deneme sistemi, düğün sezonunun hareketlenmesiyle yeniden gündeme geldi. Gelinlik sektöründe deneme ücretlerine ilişkin tartışmanın önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelinlik ücret
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