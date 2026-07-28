Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu haftanın fırsatlarını kaçırmamak için a101 katalog sayfalarını inceleyebilir, en güncel ürünlere a101 aktüel ürünler kataloğu üzerinden göz atabilirsiniz. Kaliteli televizyonlardan beyaz eşyaya kadar pek çok seçenek a101 market reyonlarında ve a101 online platformunda sizi bekliyor. A101 bu hafta ne var öğrenmek ve a101 katalog bu hafta listesini hemen keşfetmek için okumaya devam edin!

Bu perşembe A101'e 55 inç QLED televizyonlar, klima çeşitleri ve elektrikli kamyonet ile scooter gibi mobilite ürünleri geliyor. Beyaz eşyada çamaşır ve bulaşık makineleri ile ankastre set öne çıkarken; mutfakta cam kettle, robot ve şık yemek takımları yer alıyor. Ayrıca katlanabilir kamp sandalyeleri, oyuncaklar ve ev tekstil ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

28 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

28 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

A101'e Seiko saat geliyor! 23 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101'e Seiko saat geliyor! 23 Temmuz 2026 A101 kataloğu

BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Aldın Aldın gıda fırsatları

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 1

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 2

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 3

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 4

  • iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL
  • Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless Ultra HD QLED Google TV 17,499 TL
  • Onvo 43VQ80F2FA 43" frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11,799 TL
  • Hi-Level HL32QHMLN-A14S 32" frameless HD ready Android 14 smart QLED TV 8,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 5

Piranha 7860 bluetooth hoparlör 599 TL
Piranha 2224 bluetooth kulaklık 599 TL
Piranha 7857 mikrofonlu karaoke bluetooth hoparlör 349 TL
Piranha 7105 astronot LED projektör gece lambası 749 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 6

  • Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL
  • Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 15,499 TL
  • Samsung WW80FG3M0STWAH 8 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
  • Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 17,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 7

  • Homend Functionall 2843H mutfak robotu 2,299 TL
  • Sinbo SK-8029 cam kettle 749 TL
  • Altus buharlı kırışıklık giderici 1,099 TL
  • Kiwi KMX-3612 şarjlı el mikseri 549 TL
  • Kiwi KLL-1321 şarjlı masa lambası 449 TL
  • Sinbo SF-7703 masa tipi vantilatör 699 TL
  • Kiwi KBS-1085 akıllı banyo baskülü 429 TL
  • Kiwi KFAN-7417 stantlı vantilatör 999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 8

Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL
APEC APH2 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 9

  • Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL
  • Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL
  • Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL
  • Piknik sandalyesi 329 TL
  • Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL
  • Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL
  • Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL
  • Katlanabilir kamp taburesi 99,50 TL
  • Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL
  • Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL
  • Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 319 TL

Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 10

  • Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL
  • Piranha 5020 katlanabilir elektrikli scooter 19,999 TL
  • Tombul küçük ATV 529 TL
  • Sevimli hayvanlar köpük tabancası 89,50 TL
  • Oyuncak lisanslı renkli toplar 125 TL
  • Oyuncak Barbie parıltılı bebek 329 TL
  • Oyuncak Hot Wheels tekli araba 115 TL
  • Oyuncak traktör/buldozer 125 TL
  • Oyuncak kamyon 429 TL
  • Oyuncak hamur kesme makinesi 199 TL
  • Oyuncak pilli süpürge 439 TL
  • Oyuncak market sepeti 199 TL
  • Oyuncak tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 269 TL
  • Oyuncak dağcı kamyonet pickup 109 TL
  • Oyuncak boncuklu takı yapma seti 169 TL
  • Oyuncak hamburger tost menü 169 TL
  • Oyuncak Readmates motosiklet display box 109 TL
  • Oyuncak bulaşık sepeti 199 TL
  • Oyuncak sürpriz yumurta 34,50 TL
  • Dikkat atölyesi etkinlik seti 129 TL
  • Kutu oyunu ben kimim? 169 TL
  • Çocuk akademi cırt cırt kitap 149 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Luminarc opal kase 74,50 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 11

  • Luminarc opal kase 74,50 TL
  • Luminarc opal tatlı tabağı 74,50 TL
  • Luminarc opal yemek tabağı 74,50 TL
  • Luminarc opal servis tabağı 74,50 TL
  • Dolma taşı 59,50 TL
  • Porsiyonluk güveç seti 6'lı 119 TL
  • Orta boy güveç tenceresi 149 TL
  • Dikdörtgen metal ekmeklik 299 TL
  • Lavilla tencere seti 999 TL
  • Kütahya Porselen Moderna fileli servis tabağı 155 TL
  • Kütahya Porselen Moderna fileli pasta tabağı 145 TL
  • Kütahya Porselen Moderna fileli yemek tabağı 150 TL
  • Kütahya Porselen Moderna fileli kase 145 TL
  • Hascevher Cemile 6 parça çelik sahan set 1,449 TL
  • Paşabahçe Elysia kupa 2'li 199 TL
  • Paşabahçe Elysia kase 2'li 269 TL
  • Cam narenciye sıkacağı 29,50 TL
  • Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 74,50 TL
  • Renkli cam pipet 6'lı 39,50 TL
  • Cam kase 19,50 TL
  • Porselen çay tabağı 6'lı 299 TL
  • Borosilikat kulplu çay bardağı 6'lı 279 TL
  • Desenli pipetli matara 119 TL
  • Detoks hazneli pipetli ve kulplu matara 229 TL
  • Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 109 TL
  • Lav Bodega saklama kabı seti 3'lü 119 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 12

  • Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL
  • Sisal halı 1,349 TL
  • Sisal yolluk 80x300 cm 1,499 TL
  • Pierre Cardin yastık alezi 2'li 279 TL
  • Pierre Cardin tek kişilik alez 549 TL
  • Pierre Cardin çift kişilik alez 649 TL
  • English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL
  • English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL
  • English Home yastık 179 TL
  • English Home paspas takımı 379 TL
  • Balkon kurutmalık 399 TL
  • Fiyonk toka seti 49,50 TL
  • Lastik toka 3'lü 99,50 TL
  • Magnetli kapı sinekliği 149 TL
  • Pencere sineklik 100x150 cm 59,50 TL
  • Pencere sineklik 130x150 cm 69,50 TL
  • Büyük makyaj organizeri 249 TL
  • Pamuk ve kulak çubuğu organizeri 119 TL
  • Çok amaçlı organizer 17,50 TL
  • 4 kişilik masa takımı 7,999 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL

A101 e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu 13

  • Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL
  • Samsung AR40F18C0AM/SK 18000 BTU klima 39,999 TL
  • Fujiplus 18000 BTU klima 30,999 TL
  • Fujiplus 24000 BTU klima 39,999 TL
  • Dijitech Air CW12000 cool Wi-Fi klima 21,999 TL
  • Dijitech Air CW18000 cool Wi-Fi klima 30,999 TL
  • Dijitech Air CW24000 cool Wi-Fi klima 39,999 TL
  • SEG inverter klima R32 12000 BTU 21,999 TL
  • SEG inverter klima R32 18000 BTU 30,999 TL
  • SEG inverter klima R32 24000 BTU 39,999 TL

İndirimli vantilatörlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Güçlü emiş gücü, sıfır bakım: Dyson süpürgelerde indirim zamanı

Güçlü emiş gücü, sıfır bakım: Dyson süpürgelerde indirim zamanı

 Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

 Yarı fiyatına kamp keyfi!

Yarı fiyatına kamp keyfi!

 Yaz sıcaklarına kablosuz ve etkili çözüm: Shark FlexBreez fan fırsatı

Yaz sıcaklarına kablosuz ve etkili çözüm: Shark FlexBreez fan fırsatı

 Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

 CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

 Her seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştü

Her seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştü

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Fiyat performans odaklı Philips Smart TV indirime girdi!

Fiyat performans odaklı Philips Smart TV indirime girdi!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Yarı fiyatına kamp keyfi!

Yarı fiyatına kamp keyfi!

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Güçlü emiş gücü, sıfır bakım: Dyson süpürgelerde indirim zamanı

Güçlü emiş gücü, sıfır bakım: Dyson süpürgelerde indirim zamanı

Her seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştü

Her seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştü

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

Yaz sıcaklarına kablosuz ve etkili çözüm: Shark FlexBreez fan fırsatı

Yaz sıcaklarına kablosuz ve etkili çözüm: Shark FlexBreez fan fırsatı

Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

Şık, güçlü ve indirimde: Huawei Watch Fit 4 akıllı saat

Columbia'dan Levi's'a haftanın en cazip kampanyaları burada!

Columbia'dan Levi's'a haftanın en cazip kampanyaları burada!

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

21 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

21 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Seyahat tutkunlarına müjde: Samsonite valizde indirim başladı

Seyahat tutkunlarına müjde: Samsonite valizde indirim başladı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Fiyat performans odaklı Philips Smart TV indirime girdi!

Fiyat performans odaklı Philips Smart TV indirime girdi!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Yarı fiyatına kamp keyfi!

Yarı fiyatına kamp keyfi!

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Altın, gümüş, dolar için 'Bu olursa' çıkışı: 'Diyorlar ki sürprize açık olun'

Altın, gümüş, dolar için 'Bu olursa' çıkışı: 'Diyorlar ki sürprize açık olun'

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Mirasta Yargıtay'dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi

Mirasta Yargıtay'dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi

Lüks otomobil devi çalışanlarına erken emeklilik kapısını açtı

Lüks otomobil devi çalışanlarına erken emeklilik kapısını açtı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.