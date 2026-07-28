A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Bu perşembe A101'e 55 inç QLED televizyonlar, klima çeşitleri ve elektrikli kamyonet ile scooter gibi mobilite ürünleri geliyor. Beyaz eşyada çamaşır ve bulaşık makineleri ile ankastre set öne çıkarken; mutfakta cam kettle, robot ve şık yemek takımları yer alıyor. Ayrıca katlanabilir kamp sandalyeleri, oyuncaklar ve ev tekstil ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL
- iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL
- Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless Ultra HD QLED Google TV 17,499 TL
- Onvo 43VQ80F2FA 43" frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11,799 TL
- Hi-Level HL32QHMLN-A14S 32" frameless HD ready Android 14 smart QLED TV 8,999 TL
Piranha 7860 bluetooth hoparlör 599 TL
Piranha 2224 bluetooth kulaklık 599 TL
Piranha 7857 mikrofonlu karaoke bluetooth hoparlör 349 TL
Piranha 7105 astronot LED projektör gece lambası 749 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL
- Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL
- Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 15,499 TL
- Samsung WW80FG3M0STWAH 8 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
- Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 17,999 TL
- Homend Functionall 2843H mutfak robotu 2,299 TL
- Sinbo SK-8029 cam kettle 749 TL
- Altus buharlı kırışıklık giderici 1,099 TL
- Kiwi KMX-3612 şarjlı el mikseri 549 TL
- Kiwi KLL-1321 şarjlı masa lambası 449 TL
- Sinbo SF-7703 masa tipi vantilatör 699 TL
- Kiwi KBS-1085 akıllı banyo baskülü 429 TL
- Kiwi KFAN-7417 stantlı vantilatör 999 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL
Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL
APEC APH2 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL
Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL
- Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL
- Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL
- Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL
- Piknik sandalyesi 329 TL
- Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL
- Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL
- Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL
- Katlanabilir kamp taburesi 99,50 TL
- Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL
- Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL
- Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 319 TL
Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL
- Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL
- Piranha 5020 katlanabilir elektrikli scooter 19,999 TL
- Tombul küçük ATV 529 TL
- Sevimli hayvanlar köpük tabancası 89,50 TL
- Oyuncak lisanslı renkli toplar 125 TL
- Oyuncak Barbie parıltılı bebek 329 TL
- Oyuncak Hot Wheels tekli araba 115 TL
- Oyuncak traktör/buldozer 125 TL
- Oyuncak kamyon 429 TL
- Oyuncak hamur kesme makinesi 199 TL
- Oyuncak pilli süpürge 439 TL
- Oyuncak market sepeti 199 TL
- Oyuncak tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 269 TL
- Oyuncak dağcı kamyonet pickup 109 TL
- Oyuncak boncuklu takı yapma seti 169 TL
- Oyuncak hamburger tost menü 169 TL
- Oyuncak Readmates motosiklet display box 109 TL
- Oyuncak bulaşık sepeti 199 TL
- Oyuncak sürpriz yumurta 34,50 TL
- Dikkat atölyesi etkinlik seti 129 TL
- Kutu oyunu ben kimim? 169 TL
- Çocuk akademi cırt cırt kitap 149 TL
Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.
Luminarc opal kase 74,50 TL
- Luminarc opal kase 74,50 TL
- Luminarc opal tatlı tabağı 74,50 TL
- Luminarc opal yemek tabağı 74,50 TL
- Luminarc opal servis tabağı 74,50 TL
- Dolma taşı 59,50 TL
- Porsiyonluk güveç seti 6'lı 119 TL
- Orta boy güveç tenceresi 149 TL
- Dikdörtgen metal ekmeklik 299 TL
- Lavilla tencere seti 999 TL
- Kütahya Porselen Moderna fileli servis tabağı 155 TL
- Kütahya Porselen Moderna fileli pasta tabağı 145 TL
- Kütahya Porselen Moderna fileli yemek tabağı 150 TL
- Kütahya Porselen Moderna fileli kase 145 TL
- Hascevher Cemile 6 parça çelik sahan set 1,449 TL
- Paşabahçe Elysia kupa 2'li 199 TL
- Paşabahçe Elysia kase 2'li 269 TL
- Cam narenciye sıkacağı 29,50 TL
- Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 74,50 TL
- Renkli cam pipet 6'lı 39,50 TL
- Cam kase 19,50 TL
- Porselen çay tabağı 6'lı 299 TL
- Borosilikat kulplu çay bardağı 6'lı 279 TL
- Desenli pipetli matara 119 TL
- Detoks hazneli pipetli ve kulplu matara 229 TL
- Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 109 TL
- Lav Bodega saklama kabı seti 3'lü 119 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL
- Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL
- Sisal halı 1,349 TL
- Sisal yolluk 80x300 cm 1,499 TL
- Pierre Cardin yastık alezi 2'li 279 TL
- Pierre Cardin tek kişilik alez 549 TL
- Pierre Cardin çift kişilik alez 649 TL
- English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL
- English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL
- English Home yastık 179 TL
- English Home paspas takımı 379 TL
- Balkon kurutmalık 399 TL
- Fiyonk toka seti 49,50 TL
- Lastik toka 3'lü 99,50 TL
- Magnetli kapı sinekliği 149 TL
- Pencere sineklik 100x150 cm 59,50 TL
- Pencere sineklik 130x150 cm 69,50 TL
- Büyük makyaj organizeri 249 TL
- Pamuk ve kulak çubuğu organizeri 119 TL
- Çok amaçlı organizer 17,50 TL
- 4 kişilik masa takımı 7,999 TL
Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL
- Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL
- Samsung AR40F18C0AM/SK 18000 BTU klima 39,999 TL
- Fujiplus 18000 BTU klima 30,999 TL
- Fujiplus 24000 BTU klima 39,999 TL
- Dijitech Air CW12000 cool Wi-Fi klima 21,999 TL
- Dijitech Air CW18000 cool Wi-Fi klima 30,999 TL
- Dijitech Air CW24000 cool Wi-Fi klima 39,999 TL
- SEG inverter klima R32 12000 BTU 21,999 TL
- SEG inverter klima R32 18000 BTU 30,999 TL
- SEG inverter klima R32 24000 BTU 39,999 TL
İndirimli vantilatörlere buradan ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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