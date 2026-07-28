A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Bu perşembe A101'e 55 inç QLED televizyonlar, klima çeşitleri ve elektrikli kamyonet ile scooter gibi mobilite ürünleri geliyor. Beyaz eşyada çamaşır ve bulaşık makineleri ile ankastre set öne çıkarken; mutfakta cam kettle, robot ve şık yemek takımları yer alıyor. Ayrıca katlanabilir kamp sandalyeleri, oyuncaklar ve ev tekstil ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL

iFFalcon 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL

Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless Ultra HD QLED Google TV 17,499 TL

Onvo 43VQ80F2FA 43" frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11,799 TL

Hi-Level HL32QHMLN-A14S 32" frameless HD ready Android 14 smart QLED TV 8,999 TL

Piranha 7860 bluetooth hoparlör 599 TL

Piranha 2224 bluetooth kulaklık 599 TL

Piranha 7857 mikrofonlu karaoke bluetooth hoparlör 349 TL

Piranha 7105 astronot LED projektör gece lambası 749 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL

Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL

Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 15,499 TL

Samsung WW80FG3M0STWAH 8 kg çamaşır makinesi 20,999 TL

Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 17,999 TL

Homend Functionall 2843H mutfak robotu 2,299 TL

Sinbo SK-8029 cam kettle 749 TL

Altus buharlı kırışıklık giderici 1,099 TL

Kiwi KMX-3612 şarjlı el mikseri 549 TL

Kiwi KLL-1321 şarjlı masa lambası 449 TL

Sinbo SF-7703 masa tipi vantilatör 699 TL

Kiwi KBS-1085 akıllı banyo baskülü 429 TL

Kiwi KFAN-7417 stantlı vantilatör 999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Volta VMP14 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

APEC APH2 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 319 TL

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Piknik sandalyesi 329 TL

Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL

Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL

Katlanabilir kamp taburesi 99,50 TL

Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL

Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL

Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 319 TL

Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL

Piranha 5025 katlanabilir elektrikli scooter 29,999 TL

Piranha 5020 katlanabilir elektrikli scooter 19,999 TL

Tombul küçük ATV 529 TL

Sevimli hayvanlar köpük tabancası 89,50 TL

Oyuncak lisanslı renkli toplar 125 TL

Oyuncak Barbie parıltılı bebek 329 TL

Oyuncak Hot Wheels tekli araba 115 TL

Oyuncak traktör/buldozer 125 TL

Oyuncak kamyon 429 TL

Oyuncak hamur kesme makinesi 199 TL

Oyuncak pilli süpürge 439 TL

Oyuncak market sepeti 199 TL

Oyuncak tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 269 TL

Oyuncak dağcı kamyonet pickup 109 TL

Oyuncak boncuklu takı yapma seti 169 TL

Oyuncak hamburger tost menü 169 TL

Oyuncak Readmates motosiklet display box 109 TL

Oyuncak bulaşık sepeti 199 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 34,50 TL

Dikkat atölyesi etkinlik seti 129 TL

Kutu oyunu ben kimim? 169 TL

Çocuk akademi cırt cırt kitap 149 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Luminarc opal kase 74,50 TL

Luminarc opal kase 74,50 TL

Luminarc opal tatlı tabağı 74,50 TL

Luminarc opal yemek tabağı 74,50 TL

Luminarc opal servis tabağı 74,50 TL

Dolma taşı 59,50 TL

Porsiyonluk güveç seti 6'lı 119 TL

Orta boy güveç tenceresi 149 TL

Dikdörtgen metal ekmeklik 299 TL

Lavilla tencere seti 999 TL

Kütahya Porselen Moderna fileli servis tabağı 155 TL

Kütahya Porselen Moderna fileli pasta tabağı 145 TL

Kütahya Porselen Moderna fileli yemek tabağı 150 TL

Kütahya Porselen Moderna fileli kase 145 TL

Hascevher Cemile 6 parça çelik sahan set 1,449 TL

Paşabahçe Elysia kupa 2'li 199 TL

Paşabahçe Elysia kase 2'li 269 TL

Cam narenciye sıkacağı 29,50 TL

Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 74,50 TL

Renkli cam pipet 6'lı 39,50 TL

Cam kase 19,50 TL

Porselen çay tabağı 6'lı 299 TL

Borosilikat kulplu çay bardağı 6'lı 279 TL

Desenli pipetli matara 119 TL

Detoks hazneli pipetli ve kulplu matara 229 TL

Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 109 TL

Lav Bodega saklama kabı seti 3'lü 119 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL

Sisal yolluk 80x200 cm 999 TL

Sisal halı 1,349 TL

Sisal yolluk 80x300 cm 1,499 TL

Pierre Cardin yastık alezi 2'li 279 TL

Pierre Cardin tek kişilik alez 549 TL

Pierre Cardin çift kişilik alez 649 TL

English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL

English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL

English Home yastık 179 TL

English Home paspas takımı 379 TL

Balkon kurutmalık 399 TL

Fiyonk toka seti 49,50 TL

Lastik toka 3'lü 99,50 TL

Magnetli kapı sinekliği 149 TL

Pencere sineklik 100x150 cm 59,50 TL

Pencere sineklik 130x150 cm 69,50 TL

Büyük makyaj organizeri 249 TL

Pamuk ve kulak çubuğu organizeri 119 TL

Çok amaçlı organizer 17,50 TL

4 kişilik masa takımı 7,999 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,999 TL

Samsung AR40F18C0AM/SK 18000 BTU klima 39,999 TL

Fujiplus 18000 BTU klima 30,999 TL

Fujiplus 24000 BTU klima 39,999 TL

Dijitech Air CW12000 cool Wi-Fi klima 21,999 TL

Dijitech Air CW18000 cool Wi-Fi klima 30,999 TL

Dijitech Air CW24000 cool Wi-Fi klima 39,999 TL

SEG inverter klima R32 12000 BTU 21,999 TL

SEG inverter klima R32 18000 BTU 30,999 TL

SEG inverter klima R32 24000 BTU 39,999 TL

İndirimli vantilatörlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.