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Düğünde takılan altın miktarına kısıtlama! Masraf yarı yarıya düştü, abartılı kıyafetten ayakkabıya kadar her şey yasak!

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi sonrası aile bütünlüğünü ve ekonomik refahı korumaya yönelik Afyonkarahisar'da önemli bir adım atılırken, 3 beldede düğünler belediye meclisleri tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararlarla 1 güne düşürülüp ayrıca masraflar da neredeyse yüzde 50 oranında azaltıldı.

Düğünde takılan altın miktarına kısıtlama! Masraf yarı yarıya düştü, abartılı kıyafetten ayakkabıya kadar her şey yasak!

Düğün masraflarının katlanarak yükselmesi evlenmeyi planların kara kara düşünmesine neden olurken Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda ve belediye meclisinin almış olduğu tavsiye kararıyla yeni bir adım atıldı. Buna göre, Sülümenli, Çayırbağ ve Susuz beldelerinde düğünlerde maddi külfet oluşturan bazı geleneklerden vazgeçildi. Bu sayede düğün maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş sağlandı.

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ALTIN MİKTARI KISITLANDI

Bu karar, ailelerin ekonomik yükünü azaltarak daha sade, anlamlı ve sürdürülebilir evliliklerin teşvik edilmesine katkı sunuyor. Düğünlerde gelinlere takılabilecek altın miktarı; 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpe ile sınırlandırıldı. Ayrıca damat ve gelin için abartılı kıyafet ve ayakkabılar yasaklandı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Gereksiz harcamalara ve görsel şova dönüşen düğünler toplum yapımıza zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.

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3 GÜN DÜĞÜN SÜRÜYORDU

Yeni başlayan uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol, beldede önemli bir konuya el attıklarını ifade ederek, "Önceden düğünler 3 gün sürdüğü için yemek masrafı sadece 500 bin TL'ye mal oluyordu ama biz bunu 100 bin TL'ye kadar düşürdük. Kına gecesi, hamam etkinliğini kaldırdık. Bir hamama neredeyse 300 kişi gidiliyordu. Bunları kaldırdık ve sıfır maliyete düşürdük. Eskiden düğün daha doğrusu evlenme neredeyse 4 milyona mal oluyordu ama bizim başlattığımız proje ile 1 milyon 500 bin TL'ye kadar masrafları düşürdük" dedi.

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Öte yandan, dünya evine giren Emre ve Büşra Tıkır çiftçi ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, yaygınlaşmasının dünya evine girecek çiftlere katkı sağlayacağını vurguladılar.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
düğün afyon
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