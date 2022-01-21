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Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü

21.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları, balık fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, bugün ise fiyatlarda düşüş yaşandı. Dün kilosu 50 liradan satılan hamsi bugün 35 liradan alıcı buluyor. Fırtına ve rüzgar sebebiyle fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.

Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü

Geçtiğimiz günlerde Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına balık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu, bugün ise fiyatlar düştü. Kocaeli’de dün kilosu 50 liradan satılan hamsi, bugün 35 liradan alıcı buluyor. İstavritin 30 lira, çinekopun 70-80 lira, mezgitin de 50 liradan satıldığı tezgahlarda, en çok tercih edilen türler ise hamsi ve istavrit oluyor. Fırtına ve rüzgar sebebiyle fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.

"HAFTADA 3 DEFA EVE BALIK ALIYORUZ"

Balık almaya gelen Aydın Alemderoğlu, "Dün hamsinin fiyatı 50 liraydı, bugün fiyatı düşmüş, 35 lira olmuş. Balık fiyatları iyi durumda, haftada 3 defa eve balık alıyoruz. ’Denizden ne çıkarsa yiyeceksin’ demişler. En sağlıklı ve uygun olan balık. Çünkü tavuğun fiyatı 40 lira olmuş.Vatandaş bol bol hamsi yesin" dedi.

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"HAMSİNİN FİYATI 35 LİRAYA İNDİ"

Özellikle hamsi fiyatında düşüş yaşandığını söyleyen balıkçı Kenan Balcı, "Balık fiyatları Karadeniz’deki soğuk hava şartlarından dolayı birkaç gün önce pahalıydı, hamsi 50 liraydı. Bugün hava şartları düzeldi, kar kalktı ve hamsinin fiyatı 35 liraya indi. Fiyatlar günü gününe değişiyor. Yarından itibaren fiyatların düşeceğini düşünüyoruz. İnsanlar balığa çıkıyor, balık bol olursa ve tutarlarsa fiyatı uygun oluyor ama az olursa fiyatı yüksek oluyor. Balık fiyatının dolarla veya başka bir şeyle alakası yok. Ne kadar çok o kadar ucuz, ne kadar az o kadar pahalı" diye konuştu.

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"BALIK FİYATI TAMAMIYLA DENİZDEKİ RÜZDARA ENDEKSLİ"

Şu an hamsi, istavrit, mezgit ve çinekopun mevsiminde olduğunu söyleyen Balcı, "Vatandaşlar bol bol balık yesin, ’haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık’ diyoruz. Denizlerde rüzgar olmadığı sürece balıkçılar balık tutar ama rüzgar olursa kesinlikle tutamazlar. Balık fiyatı tamamıyla denizdeki rüzgara endeksli. Hamsi 35, istavrit 30, çinekop 70-80, mezgit 50 ise liradan satılıyor. Piyasa fiyatlarına göre balık, en uygun gıda maddesi. 35 liraya 1 kilo hamsi alınır ve 3 kişi doyabilir. Normalde 35 lira ile 3 kişi nasıl doyabilir? Bir de bunu düşünmek lazım. Balık bize göre çok çok ucuz. Dün hamsinin 50 lira olmasının sebebi balığın az olmasından kaynaklıydı. Yarın balık daha da bol olursa 25-30 liraya kadar düşer. Şuanda en çok tercih edilen balık istavrit ve hamsi" şeklinde konuştu.

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