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Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito İade Sistemi’ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Depozito Yönetim Sistemi'nin kullanılmaya başlandığı ilk gün 649.244 kullanıcı, 1.547.850 ambalaj topladı. Bakan Kurum verileri sosyal medyadan paylaştı.

Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor.

Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı 1

1 TEMMUZ'DA BAŞLADI!

1 Temmuz'dan itibaren vatandaşlar, üzerinde "DOA" logosu bulunan içecek ambalajlarını çöp kutuları yerine şehrin merkezi noktalarına kurulan DOA makinelerine bırakacak.

Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sistemin devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesindeki iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra oluşturdu.

Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı 2

Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti. Öte yandan, İstanbul’un birçok noktasında DOA makinelerinin kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başlarken, bazı ilçelerde ise kurulum çalışmalarının henüz yapılmadığı dikkat çekti. Uygulamanın önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaştırılması bekleniyor.

Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı 3

Geri dönüşüm noktasına iki torba dolusu ambalaj atığıyla gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel olarak başarılı çalıştığını belirterek hazne kapasitesine dikkat çekti. Pekdemir, "Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim" dedi.

"BEN BAĞCILAR'DAN BURAYA GELDİM"

Kendi yaşadığı bölgede henüz makine bulunmadığını ve bu nedenle mesafe kat etmek zorunda kaldığını dile getiren Pekdemir, "Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar’dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum, umarım en kısa sürede bizim orada da olur" ifadelerini kullandı.

Dün hayata geçirilmişti: Daha ilk günden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı 4

MURAT KURUM İLK GÜN VERİLERİNİ AÇIKLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, NSosyal hesabından, dün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan DOA sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

30 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

Sistemle her yıl 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi ve ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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