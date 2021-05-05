FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 30 milyar dolar tasarruf bekleniyor

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 30 milyar dolar tasarruf bekleniyor

05.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası, enerji tüketiminin yaklaşık 3'te 1'inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığını belirterek, Türkiye'deki yaklaşık 175 bin kamu binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 2033'e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf sağlamayı beklediği aktarıldı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 30 milyar dolar tasarruf bekleniyor

Bankadan yapılan açıklamada, enerji verimliliğinin Türkiye'nin hem ekonomik büyümesini sürdürme hem de iklim değişikliği ile çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirme becerisi için kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin 2015'te enerji verimliliği iyileştirmelerine odaklanarak sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 21'e varan oranda azaltmayı taahhüt ettiği anımsatılan açıklamada, ülkenin bunu sağlayacak yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak için 2018'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı kabul ettiği hatırlatıldı.

30 MİLYAR DOLARA KADAR TASARRUF BEKLENİYOR

Açıklamada, Türkiye'nin 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 2033'e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf sağlamayı beklediği aktarıldı.

Dünya Bankası’ndan Türkiye İçin Yoksulluk UyarısıDünya Bankası’ndan Türkiye İçin Yoksulluk Uyarısı

Dünya genelinde binaların enerji kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, Türkiye'de de enerji tüketiminin yaklaşık 3'te 1'inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülke çapında faaliyette olan yaklaşık 175 bin kamu binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından desteklenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 200 milyon dolarlık Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine işaret edilen açıklamada, söz konusu projenin merkezi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmayı ve genel olarak kamu binalarında enerji verimliliği için ulusal bir program geliştirmeye yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatar? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatar?
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu

Arsa ve arazi fiyatları uçtu!

Arsa ve arazi fiyatları uçtu!

Kripto para piyasasında bir ilk!

Kripto para piyasasında bir ilk!

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.