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Dünya Bankası 1,2 milyar dolarlık dış finansman sağladı! Bakan Şimşek yeni projeleri anlattı

12.12.2024 10:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladığını belirtti. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek" sözlerini kullandı.

Dünya Bankası 1,2 milyar dolarlık dış finansman sağladı! Bakan Şimşek yeni projeleri anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladığını aktardı. Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı" diye konuştu.

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ULAŞTIRMADAN SAĞLIĞA KADAR YENİ PROJELER

Şimşek, söz konusu finansmanın kullanılacağı projelere ilişkin de bilgi verdi. Bakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi.

Uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yaklaşık 250 milyon dolarlık Halk Sağlığı Hizmetlerinin Acil Durumlara Hazırlığının Artırılması Projesi'nin de gerçekleştirileceği dile getiren Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye'de Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin finansmanında da yaklaşık 250 milyon dolarlık dış kaynak kullanılacağını bildirdi.

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Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile ortaklığının güçlü şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Söz konusu finansman ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak, demir yolu yük taşımacılığının kullanımını artırmak, sağlık acil durumlarına ilişkin hazırlığı güçlendirmek ve tarımsal gıda sektöründe dayanıklılığı geliştirmek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BANKASI'NDAN 5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek."
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dünya Bankası
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