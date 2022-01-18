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Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor: Milyarlarca dolar ödeyecekler!

18.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yoksul ülkeleri bu yıl borç geri ödemelerinde 11 milyar dolar artışla karşı karşıya kalacaklar. Dünya Bankası raporuna göre bu ülkelerin büyük bir kısmının borçlarını yeniden yapılandırması gerekiyor...

Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor: Milyarlarca dolar ödeyecekler!

Uluslararası rahatlatma, yardım çabalarının geri çevrilmesinin ve koronavirüs salgınının etkilerine karşı alınan tedbirlerin finansmanı için piyasadan borçlanmaya yönelinmesi, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç geri ödemelerini bu yıl 10,9 milyar dolar artıracak.

En düşük gelirli 74 ülkenin 2022 yılında resmi ikili krediler için ve özel sektörden kredilerine 35 milyar dolar geri ödeme yapmaları gerektiğini belirten Dünya Bankası, borç geri ödeme yükünün 2020 yılından bu yana yüzde 45 arttığını da vurguladı.

Dünya Bankası'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı rapora göre, en düşük gelirli 74 ülkenin yüzde 60'ının borçlarını yeniden yapılandırmaya ihtiyaçları var.

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