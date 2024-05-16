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Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon Euro'luk kredi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 14:45
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na Dünya Bankası'ndan, 300 milyon Euro'luk kredi temin etti.

Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon Euro'luk kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon Euro tutarında kredi temin etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon avro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır." denildi.

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Dünya Bankası
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