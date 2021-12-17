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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi

17.12.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de Jeotermal Geliştirme Projesi için 300 milyon dolarlık Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredilerini onayladı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi olan IBRD kredileri daha önce sağlanan toplam 250 milyon dolar tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde ilave krediler olarak sağlandı.

Bu kapsamda, Jeotermal Geliştirme Projesi için onaylanan 300 milyon dolarlık IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak, Temiz Teknoloji Fonu'ndan 39,8 milyon dolar ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı'ndan 350 bin dolarlık hibe sağlandı.

IBRD finansmanı elektrik üretimini, kapasite sondajlarını, buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal doğrudan kullanım uygulamalarını finanse etmek için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, bankanın enerji dönüşümü ve özellikle jeotermal enerji kapasitesinin artırılması konusunda Türkiye ile ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji üretiminin artırılması kritik önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İlave kredilerle Jeotermal Geliştirme Projesi'nin toplam 380 megavatın üzerinde yeni jeotermal enerji kapasitesini finanse etmesi, yaklaşık 555 milyon dolar özel sektör sermayesini harekete geçirmesi ve jeotermal projelerinin toplam ömrü boyunca yaklaşık 30 milyon ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.(AA)

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