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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım: Güçlü bağlılığı takdir ediyoruz

08.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım: Güçlü bağlılığı takdir ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır. Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dünya Bankası

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