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Dünya Bankası Türkiye büyüme tahmini açıkladı

11.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini açıkladı . Buna göre, büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için ise yüzde 4’ten yüzde 3’e çekti.

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahmini açıkladı

Dünya Bankası Türkiye için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini indirdi.

Buna göre Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için ise yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi.

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