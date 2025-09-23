Dünya markalarını bünyesinde bulunduruyordu! Türk tekstil devi bugün satışa çıktı, rakamı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden Aydınlı Grup'u satışa çıkardı. FETÖ soruşturmaları kapsamında Hazine'ye devredilen dev grup, bünyesinde dünyaca ünlü markaların lisans haklarını bulunduruyor.

SATIŞ BEDELİ NE KADAR?

Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil’in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi ise bugün yapılacak.

TMSF, satış sürecini şeffaf şekilde yürütmeyi ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Aydınlı Giyim’in satışı, sektör için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

30 EYLÜL'DE DEV MOBİLYA MARKASI DA SATIŞA ÇIKIYOR

Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül’de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.