Dünya Yoksulluk Endeksi'nde Venezuela Yine Birinci

Bloomberg'ün ülkelerdeki enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve "Yoksulluk Endeksi" listesinde Venezuela bu yıl da ilk sırada yer aldı. 60 ülkenin listeye alındığı endekste Venezuela’da enflasyon oranı yüzde 4,043 olarak hesaplanırken işsizlik ise yüzde 14 civarı gösterildi.

Listede Venezuela’yı takip eden Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Kolombiya’daki enflasyon oranı yüzde 100’ün çok daha altında.

Venezuela’da asgari ücret 3 doların altında

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi, yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Venezuela ekonomisi son yedi yılda yüzde 52 küçüldü.

Ekonomisi petrol ihracatına dayalı olan ülkede 2000’li yılların başında günlük 3 milyon varil petrol üretilirken, bu miktar Haziran ayında 400 bin varilin altına düşerek son 77 yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca ülkenin uluslararası para rezervi de 6,3 milyar dolara düşerek 1990’daki seviyesine inmiş durumda.

Bu ekonomik verilerin gündelik hayata yansıması da ağır oldu. Son beş yılda, her altı kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı 30 milyon nüfuslu ülkede asgari ücret bugün 3 doların altına düşmüş durumda ve yüz binlerce aile devletin yaptığı gıda yardımlarıyla yaşam mücadelesi veriyor.