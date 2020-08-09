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Dünya Yoksulluk Endeksi'nde Venezuela Yine Birinci

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Bloomberg'ün ülkelerdeki enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve "Yoksulluk Endeksi" listesinde Venezuela bu yıl da ilk sırada yer aldı. 60 ülkenin listeye alındığı endekste Venezuela’da enflasyon oranı yüzde 4,043 olarak hesaplanırken işsizlik ise yüzde 14 civarı gösterildi

Dünya Yoksulluk Endeksi'nde Venezuela Yine Birinci

Bloomberg'ün ülkelerdeki enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve "Yoksulluk Endeksi" listesinde Venezuela bu yıl da ilk sırada yer aldı. 60 ülkenin listeye alındığı endekste Venezuela’da enflasyon oranı yüzde 4,043 olarak hesaplanırken işsizlik ise yüzde 14 civarı gösterildi.

Listede Venezuela’yı takip eden Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Kolombiya’daki enflasyon oranı yüzde 100’ün çok daha altında.

Venezuela’da asgari ücret 3 doların altında

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi, yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Venezuela ekonomisi son yedi yılda yüzde 52 küçüldü.

Ekonomisi petrol ihracatına dayalı olan ülkede 2000’li yılların başında günlük 3 milyon varil petrol üretilirken, bu miktar Haziran ayında 400 bin varilin altına düşerek son 77 yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca ülkenin uluslararası para rezervi de 6,3 milyar dolara düşerek 1990’daki seviyesine inmiş durumda.

Bu ekonomik verilerin gündelik hayata yansıması da ağır oldu. Son beş yılda, her altı kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı 30 milyon nüfuslu ülkede asgari ücret bugün 3 doların altına düşmüş durumda ve yüz binlerce aile devletin yaptığı gıda yardımlarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

“Her on kişiden sekizi mutfak giderlerini karşılayamıyor”

Venezuela’da bir grup üniversite bünyesinde ülke genelinde yapılan ve yaşam koşullarını ortaya koyan ‘‘ENCOVI’’ araştırmasına göre halkın yaklaşık yüzde 55’i aylık 60 doların, yüzde 76’sı aylık 100 doların altında kazanıyor ve halkın yüzde 79,3’ü mutfak masraflarını bile karşılayamıyor.

Araştırmada 5 yaştan küçük 166 bin çocuğun kronik olarak açlık çektiği ve en az 278 bin çocuğun da risk altında olduğu belirtiliyor.

ENCOVI, ekonomik sorunların eğitimi de olumsuz etkilediğine, ülkedeki yoksul gençlerin neredeyse yarısının en az bir yıldır okula gitmediğine ve 4 milyon çocuğun ilk öğretime devam etmekte zorlandığına dikkat çekiyor.

Araştırmada her on kadından sadece dördünün çalışabildiği ifade edilirken yaşanan elektrik ve su kesintilerinin, barınma ve ulaşım sorunların yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı belirtiliyor.

Mart ayında tamamlanan araştırmanın üzerine son aylarda pandemi koşullarının yarattığı sosyo-ekonomik sonuçlar da eklendiğinde, Venezuela’da halkın önemli bir bölümü için şartlar daha da zorlaşacak gibi görünüyor.

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