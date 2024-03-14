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Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon tahminini değiştirdi: Raporda dikkat çeken 'sıkılaştırma' detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.03.2024 12:53
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Dünyaca ünlü banka HSBC, Türkiye için enflasyon, büyüme tahminlerini revize etti. 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti.

Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon tahminini değiştirdi: Raporda dikkat çeken 'sıkılaştırma' detayı!

HHSBC Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etti. 2024 yıl sonu için Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. Banka, büyüme tahminini de yüzde 3,1'e çıkardı.

2025'TE BEKLENTİ YÜZDE 29 SEVİYESİNDE

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı 14 Mart tarihli notuna göre banka 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 36 olarak belirlenmişti.

HSBC büyümeyle ilgili tahminlerini de revize etti. Buna göre 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1 seviyesine çıkarıldı. 2025 beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildi.

HSBC, 2024 yılına ilişkin politika faiziyle ilgili beklentisini yüzde 45'te tutarken, artış olasılığına da dikkat çekti. Banka, enflasyon tahminleri dikkate alındığında faiz indirimlerinin ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılabilmesi için alan olduğunu belirtti.

Ekonomide yumuşak inişin öncelik olmaya devam edeceğini öngören HSBC, "Bu da dengesizliklerin yavaş düzeleceği anlamına geliyor. Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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Enflasyon HSBC
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