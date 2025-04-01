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Dünyada artan talep hububat üretimini 62 milyon ton yükseltecek

01.04.2025 15:39
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Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) göre, 2025 / 2026 sezonunda, dünya tahıl üretiminin 62 milyon tonluk artışla 2 milyar 368 milyon tona çıkacağı öngörülüyor.

Dünyada artan talep hububat üretimini 62 milyon ton yükseltecek

IGC'nin mart tarihli raporuna göre, Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde dünya hububat üretiminin geçen sezona göre sadece 4 milyon tonluk düşüşle 2 milyar 306 milyon tona gerilemesi bekleniyor.
Dünya tahıl tüketiminin de 13 milyon ton artarak 2 milyar 336 milyon tona ulaşmasını öngören IGC, küresel stokların ise 30 milyon tonluk azalışla 577 milyon tona gerileyeceğini tahmin ediyor.
Küresel üretimdeki azalış, mısırdaki yüksek oranlı düşüşten kaynaklanıyor. Dünya mısır üretiminin bu sezon, geçen döneme göre 14 milyon ton düşüşle 1 milyar 217 milyon tona inmesi bekleniyor. Mısırdaki bu yüksek düşüş, buğdaydaki 4 milyon ve soyadaki 22 milyon tonla dengeleniyor.
Konsey, gelecek sezona ilişkin üretim ve tüketim tahminlerini de paylaştı. 2025/2026 sezonunda dünya hububat üretiminin 62 milyon tonluk artışla 2 milyar 368 milyon tona çıkacağı öngörülüyor.
Gelecek sezon tahminlerine göre, buğdayda 8 milyon tonluk artışa rağmen mısırın 52 milyon tonluk yükselişle 1 milyar 269 tona ulaşmasının beklentisi dünya üretimini yukarı taşıyor.
Her ne kadar yükseliş beklense de dünyada tüketimdeki talep artışı da sürüyor. Dünya mısır tüketiminin 25 milyon tonluk artışla 1 milyar 263 milyon tona, buğday tüketiminin 6 milyon ton yükselerek 813 milyon tona ve soya talebinin 17 milyon ton artışla 426 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu çerçevede gelecek sezon küresel tahıl tüketiminin 33 milyon ton artışla 2 milyar 367 milyon tona ulaşması öngörülüyor ki üretim tüketim arasındaki bu 1 milyon tonluk fark stokları yıldan yıla dengede tutuyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tahıl
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