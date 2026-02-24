FİNANS

Dünyada bir ilk! Herkes için 5G: Tribünde engeller kalkıyor

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına aktararak 'değer' odaklı çalışmalarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda görme engelli bireylere 5G ile Engelsiz Tribün deneyimi sundu.

Dünyada bir ilk! Herkes için 5G: Tribünde engeller kalkıyor

Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü Türk Telekom’un, milli teknoloji şirketi Sensemotion’ın görme engelliler için özel geliştirdiği stat koltukları ve Huawei’nin katkılarıyla dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği uygulamada; maçtaki tüm ayrıntılar tribüne yerleştirilen 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisiyle gecikmesiz ve eş zamanlı bir şekilde görme engelli bireylere aktarıldı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarımızın başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geliyor. 1 Nisan’da hayatımıza 5G’nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. Dünyada bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz “5G Engelsiz Tribün” uygulamasının önümüzdeki yıllarda tüm statlarda bir standart haline gelmesi en büyük temennimiz. 5G’ye geçtiğimizde herkes için 5G anlayışımızı yaşamın tüm alanlarına yansıtarak, dijital dönüşüme hız kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına aktararak ‘değer’ odaklı çalışmalarına devam ediyor. Türk Telekom, teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda dünyada ilk olan öncü bir uygulama hayata geçirdi. Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda yerleştirilen 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuklar ile maç deneyimi, eş zamanlı biçimde görme engelli taraftarlara izlenebilir dokunuşlara dönüştürülerek aktarıldı.

“HERKES İÇİN 5G ANLAYIŞIMIZLA YAŞAMIN TÜM ALANLARINA YANSITACAĞIZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarımızın başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geliyor.

Dünyada bir ilk! Herkes için 5G: Tribünde engeller kalkıyor 1

1 Nisan’da hayatımıza 5G’nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. 5G Engelsiz Tribün projemiz görme engelli vatandaşlarımızın statlarda, aynı renklere gönül verdiği futbolseverlerle aynı anda aynı heyecanı hissedebilmesi bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Engelsiz Tribün uygulamasının önümüzdeki yıllarda tüm statlarda bir standart haline gelmesi en büyük temennimiz. Türk futbolunun dijital dönüşümünde bir kilometre taşı olarak tarihe geçecek bu uygulama ile yalnızca spor ve sosyal yaşamı iyileştirmekle kalmıyor, 5G’nin robotik teknolojilerle entegrasyonunda öncü bir rol üstleniyoruz. İştiraklerimiz, 5G alanında yetkin mühendislerimiz ve milli sorumluluk anlayışımızla, herkes için 5G anlayışımızla yaşamın tüm alanlarını ve geleceği iyileştiren projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Türk Telekom’un 5G Engelsiz Tribün projesi kapsamında; Mina Demiryakan ile Halil Can Coşkun, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür ile bir araya geldikten sonra, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını takip etti. Mina ve Halil, mücadeleyi 5G Dokunsal Robot Koltuklarla dünyada ilk kez deneyimledi.

Dünyada bir ilk! Herkes için 5G: Tribünde engeller kalkıyor 2

“ENGELSİZ STADYUM” KONSEPTİ 5G İLE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı, milli teknoloji şirketi Sensemotion’ın geliştirdiği görme engelliler için özel stadyum deneyimi koltuğu ve Huawei’nin katkılarıyla hayata geçirilen uygulama dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk, topun hareketini ve sahadaki eylemleri farklı dokunuş desenleriyle ileterek görme engelli bireylerin oyunun akış yönünü ve ritmini takip etmesine olanak tanıyor. 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi ile şut, gol gibi sonuca ulaşan eylemler farklı titreşim frekanslarıyla görme engelli taraftarlara iletiliyor.

Dünyada bir ilk! Herkes için 5G: Tribünde engeller kalkıyor 3

