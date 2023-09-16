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Dünyada ilk 5’te! Beklenen gelişmeyi Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı’nda türbinler dönmeye başladı…

16.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusufeli Barajı'nda türbinler elektrik test üretimi için dönmeye başladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

275 metrelik yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde ise dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda elektrik test üretimi başladı. Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 967 milyon metreküpe ulaştı.

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TÜRBİNLER ELEKTRİK TEST ÜRETİMİ İÇİN DÖNMEYE BAŞLADI

Barajda elektrik üretimi için bulunan 3 üniteden birisi ıslak test üretimi için döndürülmeye başlandı. Başarılı şekilde ünite 3’ün ilk türbin döndürmesi gerçekleştirmesinden sonra deneme üretimine geçilmesi planlanıyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 275 metre ile Türkiye’nin 1'inci, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda ve HES’te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler çerçevesindeki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını bildirdi. Mühendislerin test denemelerini titizlikle takip ettiğini hatırlatan Yumaklı, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

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YILLIK 6 MİLYAR LİRA İÇERİDE KALACAK

Öte yandan, 2,1 milyar metreküp su depolayacak Yusufeli Barajı ve HES’in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak. 2 buçuk milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanacağı barajda, 15 Eylül itibarıyla su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı. Dev barajın üreteceği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira değer katması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yusufeli Barajı

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