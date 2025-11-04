FİNANS

Dünyada tek! 12 ay giriş yasağı var, cezası 500 bin TL'yi aşıyor: Özel izin almak zorunlu

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki dünyadaki tek kasnak meşesi ormanında yaşları 1000 yılı bulan ağaçlar, sonbahar renkleriyle dikkat çekiyor. Kasım ayı sonuna kadar ormana sadece özel izinle, eğitim ve bilimsel amaçlı girilebiliyor. Ormana izinsiz girişin para cezası ise 557 bin 212 TL.

Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyünde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı sorumluluğundaki kasnak meşesi ormanı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Ekim ayının ortalarından kasım ayı sonlarına kadar her yıl sonbahar mevsiminin en güzel renklerinin sunulduğu ve yaşları 1000 yılı bulan doğa harikası kasnak meşelerinden oluşan 1300 hektarlık orman, dünyada sadece Yukarı Gökdere'de bulunuyor.

EN ÇOK TALEP SONBAHARDA

Sadece eğitim ve bilimsel amaçlı özel izinler doğrultusunda giriş yapılabilen ormana en çok talep ise sonbahar mevsiminde yaşanıyor. Ormana izinsiz giriş yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip suçundan 557 bin 212 TL veya ormana giriş yasağını ihlal suçlarından cezalar uygulanabiliyor. Ormanda boyu 30 metreyi aşan, 1,6 metreye ulaşan çapları, 1000 yıla yaklaşan yaşlarıyla küçük kümeler halinde bulunan kasnak meşeleri, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor.
KASNAK MEŞESİ ENDEMİK BİR TÜR

Kovada Gölü Milli Parkı Şefi Mustafa Altunkup, Göller Yöresi'nde Eğirdir ve Kovada gölleri arasındaki saf kasnak meşelerinin bulunduğu ormanın ilk olarak 1987 yılında koruma alanı ilan edildiğini söyledi. Ormandaki kasnak meşesinin endemik bir tür olduğunu belirten Altunkup, “Orman vasfı olarak sadece ilçemizde şefliğimizin sorumluluk alanında bulunan kasnak meşesi tabiat koruma alanıdır. Alanımızda yaklaşık 444 bitki türü bulunmaktadır. Bunlardan 69 tanesi endemiktir. Yapılan çalışmalarda 26 kuş türü tespit edilmiştir. Alan mesafe olarak Isparta'mıza 69 kilometre, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktadır" dedi.
‘BURASI 12 AY KORUNMAKTA’

Alanı ziyaret etmek isteyenler olduğunu aktaran Mustafa Altunkup, şu ifadeleri kullandı:

“Alanımızı nasıl ziyaret edebilirsiniz? Sadece eğitim ve bilimsel amaçlı ziyaretlere izin veriyoruz. Bunun için de DKMP Isparta Şube Müdürlüğümüze veya Kovada Gölü Milli Park Şefliğimize yazılı dilekçe beyanında bulunuyorsunuz. Tabii izin verilenlere de ormanda personelimiz refakat ediyor. Normalde Valilik kararıyla 15 Kasım'a kadar ormana giriş yasağımız var. Ormana giriş yasağı olmasa dahi zaten burası 12 ay korunmakta. 12 ay ormana giriş yasağı var"
ÖĞRENCİLERE EĞİTİM

İklim özellikleri bakımından ağaçların kuzeydoğu yamacında, 1500-1800 rakımlar arasında yetiştiğini belirten Altunkup, alanda saf kasnak meşceresinin (en küçük orman parçası) yanında, karışık kasnak meşesi, Lübnan meşesi, sedir ağaçları, akçaağaçlar, boylu ardıçlar karışık meşcere halinde de görülebildiğini söyledi. Doğa yürüyüş gruplarının da eğitim amaçlı ormana özel izinle alındığını anlatan Mustafa Altunkup, “Eğitim amaçlı izin alındığı için burada eğitim veriyoruz. Öğrenciler olsun, doğa yürüyüşçüleri olsun. Buranın önemi dünyada orman vasfına sahip tek alan olması, bu gibi konularda da okullarda ve yerinde bilgilendirme çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ EN KALIN KASNAK MEŞESİ

Diğer yandan endemik kasnak meşesi ormanında ölçümleri 2021 yılında yapılan, çapı 1,37 metre, çevresi 4,30 metre ve boyu 33,5 metre ölçülen Türkiye'nin bilinen ikinci en kalın çaplı kasnak meşesi de bulunuyor. 'Koca kasnak' adı verilen ağaç, ormanın Beşbahçe mevkisinde özel koruma altında tutuluyor. Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesinin gerek saf, gerek sedir ve ardıç ile karıştığı en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistem.
Alanda kurt, çakal, vaşak, yaban domuzu, tilki gibi memelilerin yanı sıra kartal, şahin, doğan, keklik, karatavuk, ardıç türlerinin dışında toplam 27 kuş türü bulunuyor. Alana turistik ziyaretler ve turistik aktiviteler yapılamıyor. Fotokapanlar ve dron ile de izlenen orman ve çevresinde ateş ve mangal yapmak, avcılık, ağaç kesimi, çöp bırakmak, çadır ve kamp kurmak yasak ve hiçbir bitki toplanamıyor. (DHA)
