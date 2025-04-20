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Dünyadaki gıda israfına dikkat çeken pirinç tanesi hesabı

20.04.2025 09:53
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Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar’ın bir pirinç tanesinden yola çıkarak yaptığı hesap dünyadaki gıda israfının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tayar, dünyada gıda israfının büyük sorun olduğunu ve bunun ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını söyledi.

Dünyadaki gıda israfına dikkat çeken pirinç tanesi hesabı

Tayar, beslenmenin ve gıdaya ulaşmanın dünya genelinde dengesiz olduğuna dikkati çekerek, bir tarafta aç insanlar bir tarafta ise obeziteyle mücadele eden hastalar bulunduğunu kaydetti. Üretilen her üç birim gıdanın bir biriminin tarladan sofraya ulaşana ve tüketimine kadar kaybedildiğini çöpe gittiğini vurgulayan Tayar, şöyle konuştu:

"Gıda israfında farklı bir bakışla pirinç tüketimini ve Çin’i ele alalım. 2 milyar insan her gün tabağında bir çay kaşığı pirinç bıraksa, 20 pirinç tanesi yaklaşık 1 grama denk geliyor. 2 milyar kişinin bıraktığı hesap edilse günde yaklaşık 2 bin ton pirinç sofrada kalıyor, çöpe gidiyor. Yılda ise 730 bin ton pirinç israf ediliyor demektir. Bir kamyonun 10 ton pirinç aldığını varsayarsak, 73 bin kamyon yapıyor. Bir kamyon 10 metre kabul edilse, 730 kilometre kamyon zinciri pirinci sofrada kalan bir çay kaşığıyla israf ediyoruz."

"HER YIL 500 OKUL VE 73 HASTANE İSRAF EDİLİYOR"

Aynı hesapla Türkiye’de ise yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda kamyon zinciri pirincin israf edildiğine dikkati çeken Tayar, "Elbet her gün pirinç tüketilmiyor. Ancak genellikle de tabaklarda lokantalarda. otellerde bir çay kaşığından fazlası israf ediliyor. Benzer şekilde birçok gıdayı israf ediyoruz. Ekmeği çöpe atıyoruz. Ekmeği çöpe atmasak ekonomiye kazandırsak, her yıl 500 okul ve 73 hastane yapabiliriz. Gıda israfı yapmayalım, gıdamıza sahip çıkalım koruyalım." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pirinç gıda
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