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Dünyanın altın rezervleri eriyor! Merkez Bankası 1 ayda 80,8 ton altın sattı: Mart 2022 sonrası ilk kez...

08.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayında 80,8 ton altın satışı yaptığını açıkladı. Küresel resmi altın rezervleri Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi.

Dünyanın altın rezervleri eriyor! Merkez Bankası 1 ayda 80,8 ton altın sattı: Mart 2022 sonrası ilk kez...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye'nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.

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KÜRESEL ALTIN REZERVLERİ ERİDİ

Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize göre, küresel resmi altın rezervleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi. Türkiye, Nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.

Nisan ayında, Kazakistan'ın altın rezervleri 13 ton azalarak 319 ton oldu. Banka, son 3 aydır, aylık 10 tonun üzerinde satış yapıyor. Özbekistan Merkez Bankası da, Mart ayının ardından Nisan ayında da satış yaptı. Nisan'da altın rezervi 2 ton azalarak 380 ton oldu.

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