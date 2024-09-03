Dünyanın en büyük ikinci rezervi keşfedilmişti! Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia: 'Çin ile görüşülüyor'

Türkiye ile Çin arasında ilişkiler ilerliyor. Çinli otomobil firmalarının rotasını Türkiye'ye çevirmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlandığını iddia etti.

ÇİN'E GİDECEK İDDİASI

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ekim ayında ileri düzeyde görüşmeler yapmak üzere Çin’e gidecek bir heyete liderlik etmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE REZERV KEŞFEDİLMİŞTİ

İki yıl önce Türkiye, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova’da tek bir alanda dünyanın en büyük ikinci nadir toprak mineralleri rezervini keşfetmişti. Enerji Bakanlığı, hammaddeleri işlemek için bir zenginleştirme tesisi kurmaya hazır olduğunu duyurmuştu.