Çalışanlar için dünyanın en ucuz şehirleri belli oldu! 2 şehrimizin yer aldığı listede başı Türkiye çekti

Uluslararası danışmanlık kuruluşu Mercer tarafından her yıl iki kez yapılan Yaşam Maliyeti Araştırması raporlarının 2022 verileri yayımlandı. Araştırmada 227 kent yer aldı. Sonuç raporuna göre Türkiye'den iki şehir yabancı çalışanlar için dünyanın en ucuz 10 kenti arasına girdi: Başkent Ankara ile mega kent İstanbul...

LİSTE BAŞI TÜRKİYE'DEN

En ucuz şehirler arasında Pakistan ve Türkiye'den 2, Cezayir, Kazakistan, Tunus, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan ise 1'er kent yer aldı. Liste başı ise Ankara oldu. Ankara'yı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek takip ederken 3. sırada Tacikistan'ın başkenti Duşanbe yer aldı.

Listede Duşanbe'nin ardından Pakistan'dan 2 şehir geldi. 4. sırada başkent İslamabad, 5. sırada ise Karaçi bulundu.

İSTANBUL'UN SIRALAMASI...

sırada yer alan kent ise Türkiye'nin en çok göç alan ve 16 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri olan İstanbul oldu.

İstanbul'u takip eden şehirler ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Tunus'un başkenti Tunus, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı ve Cezayir'in başkenti Cezayir olarak sıralandı.

Araştırma yürütülürken para birimindeki değişkenlik, enflasyon, barınma koşulları gibi etkenler göz önüne alınıyor.

