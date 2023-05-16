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Dünyanın gözü bu açıklamada: 2 gün sonra sona erecek! Karadeniz tahıl anlaşmasında 'ilerleme yok'

16.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz tahıl ihracat anlaşmasının uzatılması için sürdürülen müzakereler devam ediyor. Sürenin uzatılmasına ilişkin edinilen bilgiye göre, müzakerelerde ilerleme olmadığı belirtildi ve, "Hepimiz bir uzlaşma istiyoruz ve mekanizmanın çalışmasının durmamasını sağlamaya kararlıyız" denildiği öğrenildi.

Dünyanın gözü bu açıklamada: 2 gün sonra sona erecek! Karadeniz tahıl anlaşmasında 'ilerleme yok'

Karadeniz tahıl anlaşması uzatılmaz ise 18 Mayıs'ta sona erecek. Tüm dünya sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken BM'nin yardım bölümü başkanı Martin Griffiths'ten önemli bir açıklama geldi.

Griffiths'in dün yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenle ihraç edilmesine imkan veren anlaşmanın uzatılması için önümüzdeki günlerde çabalarını devam ettireceklerini ifade etmişti.

"HEPİMİZ UZLAŞMA İSTİYORUZ"

Ancak RIA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, teknik seviyede görüşmelerin devam edeceğini, ancak anlaşmanın uzatılması konusunda bir uzlaşmaya varılacağı yönünde, "Şu anda cesaret verici bir görünüm yok" değerlendirmesini yaptı. "Yarın ne olacağını söylemek zor. Belki ilerleme sağlanabilir, ancak bugün ne olduğunu konuşursak, ilerleme yok. Ancak hepimiz bir uzlaşma istiyoruz ve mekanizmanın çalışmasının durmamasını sağlamaya kararlıyız" dedi.


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