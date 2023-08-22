Dünyaya açılmıştı: Getir 2500 kişiyi işten çıkarıyor! 'Tek kârlı pazar Türkiye...'

İstanbul merkezli Getir salı günü yaptığı açıklamada, toplamda yaklaşık 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını ve şirketin Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Sektör genelinde, bozulabilir gıdalardan doğum kontrolüne kadar her şeyin ultra hızlı teslimatını vaat eden şirketler maliyetleri düşürmeye ve konsolide olmaya başladı. Bunda Kovid-19 salgını sırasında sektöre para akıtan yatırımcıların kârlılığa giden yol konusunda net bir patika talep etmeleri etkili oluyor.

Mart 2022’de 11,8 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olan Getir’deki tenkisat kararı, şirketin bu yılın başlarında Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya bölümlerini kapatmasının ardından geldi.

TEK KÂRLI BİRİM TÜRKİYE

İşten çıkarmalarla ilgili bazı ayrıntılar Pazartesi günü Insider tarafından yayımlanmıştı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Getir’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Nazım Salur, Temmuz ayında tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda, tek kârlı birimlerinin Türkiye pazarı olduğunu söyledi.

Öte yandan Getir'den yapılan basın açıklamasında şirketin operasyonel verimliliğini artırmak adına global organizasyonunu yeniden yapılandırma kararı aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



