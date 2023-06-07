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Düşük faizli değil faizsiz kredi! Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti: 12 ay geri ödemesi olmayacak...

07.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinden etkilenen işletmeler için KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı başlattığını söylemişti. Kredi destek paketinde detaylar netleşti. İşletmelerin acil ihtiyaçları için sıfır faizli, 12 ayı ödemesiz ve 36 ay vadeli 300 bin liraya kadar kredi desteği verilecek.

Düşük faizli değil faizsiz kredi! Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti: 12 ay geri ödemesi olmayacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından açıkladığı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu.

KOSGEB, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenen Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'daki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayarak, faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı uygulayacak. İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ayrıca, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

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ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinden etkilenen işletmeler için KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı başlattığını söylemişti. Erdoğan, sel felaketinden hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumların, zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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