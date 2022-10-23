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Düşük faizli esnaf kredisi başvuruları başladı mı? Düşük faizli esnaf kredisi ne zaman verilecek? Bakan Nebati'den açıklama!

23.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli esnaf kredisi başvuruları ihtiyaç sahipleri tarafından bir süredir araştırılıyor. Konuyla alakalı, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Peki düşük faizli esnaf kredisi başvuruları başladı mı? Düşük faizli esnaf kredisi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

Düşük faizli esnaf kredisi başvuruları başladı mı? Düşük faizli esnaf kredisi ne zaman verilecek? Bakan Nebati'den açıklama!

Nureddin Nebati, 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kredi imkanı hakkında açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte kredi başvurularının detayları merak konusu oldu. Peki düşük faizli esnaf kredisi başvuruları başladı mı? Düşük faizli esnaf kredisi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

Düşük faizli esnaf kredisi başvuruları başladı mı? Düşük faizli esnaf kredisi ne zaman verilecek? Bakan Nebati'den açıklama!

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadeleri kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

DÜŞÜK FAİZLİ ESNAF KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf faiz

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