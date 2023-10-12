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Düşük faizli kredi dönemi bitti! ‘Herkes ucuz krediye alıştı’ dedi: Artık yüzde 50’nin altında zor…

12.10.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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Kredi faiz oranlara atılan adımlarla yüzde 50’ler seviyelerine yükselince talep bir anda durma noktasına geldi. Vatandaşların ucuz krediye alıştığını dile getiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yüzde 50’nin altında faizlerle kredi vermenin artık mümkün olmadığını dile getirdi. Baştuğ, “Şimdi buna alışan kesim bunu istiyor fakat artık mümkün değil” dedi.

Düşük faizli kredi dönemi bitti! ‘Herkes ucuz krediye alıştı’ dedi: Artık yüzde 50’nin altında zor…

Ekonomide izlenen politikaların değişmesi ile kredi faizleri enflasyonla yakınlaşmaya başladı. Bununla birlikte finansmana erişmekte zorlanan yatırımcının, yüksek faizli krediye talebi de durdu. Bunun bireysel tarafta da yaşandığına dikkat çeken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yüzde 40-50'ler altına faizlerle kredi vermelerinin olanağının olmadığını ifade etti.

“Herkes ucuz krediye ulaşıma alıştı, bunu vurgulamak isterim. Banka kredi konusunda her zaman aracı konumda. Bir müşteriden parasını alıyoruz, sanayiciye veriyoruz. Biz burada marja bakıyoruz. Maliyet yüzde 40 iken, onun üzerine yüzde 8-10 zorunlu karşılık maliyeti de eklenmişken, yüzde 50 ile krediyi mâl eden bankalardan yüzde 20 ile kredi bekleyenler evet; ulaşamayacaktır” diyen Baştuğ, “Bir dönem belli grup bankalar çok ucuz krediyi çok uygun şekilde verdi. Biz de verdik ancak daha kısa vadede verdik. Şimdi buna alışan kesim bunu istiyor fakat artık mümkün değil. Dolayısıyla ucuz krediye ulaşmamak ile krediye ulaşmamak arasında ince bir çizgi olduğunu, ulaşamayanların “ucuza” ulaşamadıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (237)

"PİYASA DENGELENEMEDİ"

Sözcü’de yer alan haberde Baştuğ, TL kredisi kullanarak söz konusu faiz oranlarıyla yatırım yapılacak ortamın henüz olmadığını vurgularken, bunun enflasyonun düşüşüyle beraber doğru yerlere gelebileceğini belirtti ve, “Hâlâ regülasyonların koyduğu sınırlamalarla yaşıyoruz” dedi.

“Toplam kredi büyümesi tüzel tarafta yüzde 2.5, bireysel tarafta yüzde 3 ile sınırlanmış durumda. Şu an her iki tarafta da kredi büyümeleri bu sınırın altında” bilgisini veren ve bu konuda piyasanın henüz dengelenemediğini ifade eden Baştuğ, “İhracat ve yatırım kredilerinde bu oranlar biraz daha düşük seviyelerde. Ama bu oranlardan açıkçası bir yatırım olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü TL kredi kullanarak bu oranlarla yatırım yapılacak ortam da henüz yok” diye konuştu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York'ta enflasyon muhasebesine geçiş olabileceğine ilişkin ifadelerine de değinen Baştuğ, “2024'te böyle bir şeyi umutla bekliyoruz” dedi.

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KKM'DE DÖVİZDEN DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 6

Kaynağı Türk Lirası olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında TL mevduata dönüşümün yüzde 50'leri bulduğunu söyleyen Recep Baştuğ, kaynağı yabancı para olan KKM'de de vadesi geldikçe yaklaşık yüzde 6'sının TL standart mevduata döndüğünü belirtti.

Döviz kurlarında çok ani hareketler olmazsa bu çözülmenin bu şekilde devam edeceğini ifade eden Baştuğ, “Bir sene bu şekilde devam ederse, eğer her ay yaklaşık yüzde 6'lık bir dönüşüm gerçekleştirebilirsek, KKM'nin yüzde 50'den fazlasının TL'ye döndüğünü görürüz” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
kredi faiz oranı Kur Korumalı Mevduat

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