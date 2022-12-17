Düşük faizli kredi, EYT, kıdem tazminatı... Asgari ücret zammıyla birlikte 19 bin lira olacak! SGK uzmanı anlattı...

EYT’den ilk etapta emekli olacakların sayısı her geçen gün artarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli olacakların yüzde 87’sinin özel sektör kapsamında yer aldıklarını açıklamıştı. İşverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişeleri artarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir KGF paketi çalışması içinde olduklarını duyurmuştu.

İŞVERENE KIDEM İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu haber sonrasında kıdem tazminatı için KGF paketinin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Ödemesiz dönem ve yüzde 75 kefalet ile tüm bankaların dahil olacağı iddia edilen kredi destek paketinin işletmelere nefes aldırması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammın, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 40-50 arası bir oranda arttırması bekleniyor. Kıdem tazminatında gözden kaçan detayları CNN Türk’e anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya taban ve tavan fiyatlara değinerek, “Kıdemde 2022 yılı 31 Aralık tarihine kadar tavan fiyat 15.071 TL. Maaşınız bunun üstünde bile olsa bu rakamdan kıdem tazminatı alırsınız. Ancak altındaysa son brüt ücretiniz ne ise onun üzerinden hesaplama yapılır. Örneğin kişi burada 10 yıl çalışmışsa 150 bin TL civarında kıdem tazminatından yararlanabilir. EYT 2023 yılına sarkarsa kıdem tazminatı tavanı değişecektir. Bu rakam muhtemelen 18-19 bin liraya kadar yükselecek” dedi.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Uzman isim kıdem tazminatı alabilmek için 1 yıl detayına dikkat çekerek, “Kıdem tazminatından hak kazanmak için 1 tam yıl çalışmış olmak gerekiyor. Eğer 2022 yılının 6. ayında işe başladıysa Ocak ayında EYT kapsamında emekli olursa kıdem tazminatından yararlanamaz. Kıdem tazminatında peşin ödeme yasa ile belirtilmiştir. Ancak çalışanla mutabakat sağlanması halinde taksitle de ödenebilir. Kıdem tazminatından yararlanmak içinse kesinlikle istifa kelimesini kullanmamak gerekir” dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER İÇİN KRİTİK ‘SGK YAZISI’ DETAYI

Emekli olmaya hak kazandıktan çalışmaya devam etmek isteyenler kıdem tazminatı almak istiyorsa, istifa dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağı ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorunda. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak. Kıdem tazminatında yüksek ücret alan kişiler için Ocak'tan sonra dilekçe vermek de daha fazla avantaj sağlıyor. Ancak emekli maaşları içinse bu durum tam tersi. 2022 yılında emekli olacaklar 2023’te emekli olacaklara göre maaşlarını yüzde 8 daha fazla alacak.



