EYT'de kıdem tazminatı sorunu çözülüyor! Kredi paketinde ödemesiz dönem: Tüm bankalar dahil oluyor...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayarken, düzenlemenin detayları araştırılıyor. EYT’linin maliyetinin yaklaşık 300 milyar lira olduğu ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik KGF paketi desteğini duyurmuştu. Bu kapsamda işletmelere verilecek desteğin ayrıntıları netleşmeye başladı.

ÖDEMESİZ DÖNEM VE YÜZDE 75 KEFALET

BloombergHT'nin haberine göre, Bakan Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor.

TÜM BANKALAR DAHİL OLACAK

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı ve böylelikle işletmelere paketler kapsamında uygun finansman imkanları oluşturacağı ifade ediliyor.

"2023'E KADAR MASAMIZDAN KALKACAK"

EYT düzenlemesinin bu ayın sonuna kadar çözüme kavuşacağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu" diye konuştu.



