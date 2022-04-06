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Düşük faizli kredi için süre uzadı! Resmi Gazete'den duyuruldu: Ziraat Bankası'ndan alınacak...

06.04.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli tarım kredisi için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. İşte düşük faizli kredi için son dakika haberinin detayları...

Düşük faizli kredi için süre uzadı! Resmi Gazete'den duyuruldu: Ziraat Bankası'ndan alınacak...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında düşük faizli tarım kredilerine ilişkin yeni bir karar yayımlandı. Buna göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, verilecek kredi üst limitleri de yüzde 50'den yüzde 233'e varan oranlarda artırıldı.

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Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek.

DÜNYA BANKASI'NDAN 341 MİLYON DOLARLIK TARIM KREDİSİ

Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, sürdürülebilir tarım sektörünü desteklemek amacıyla Türkiye'ye sağlanacak olan 341,27 milyon dolar krediyi onaylamıştı. Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak.

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Ziraat Bankası
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