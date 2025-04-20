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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den “Çalışanlar maaşını alamıyor mu?” sorusuna canlı yayında çok ilginç yanıt! “Şikayet eden istifa edebilir”

20.04.2025 00:00
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Yerel bir TV kanalına katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediyede maaşlardaki aksaklıkla ilgili gelen soruya ilginç bir yanıt verdi. Bir dönem bakanlık da yapan Faruk Özlü, "Maaşını alamayan yok mesai ücretleri ödenmedi şikayeti olan istifa etsin" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den “Çalışanlar maaşını alamıyor mu?” sorusuna canlı yayında çok ilginç yanıt! “Şikayet eden istifa edebilir”

31 Mart yerel seçiminden 2 ay önce belediye çalışanlarına yüzde 71 zam yapan ve bu zammı belediye önündeki törende duyuran Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediyenin SGK borçları nedeniyle gündeme gelmişti. Özlü, belediyedeki personelin maaş problemi sorulunca “Şikayet eden istifa edebilir” yanıtını verdi.

Seçimden sonra Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı "Vergi Borçluları" listesinde olan Düzce Belediyesi’nin belediye bünyesindek camiileri Hazine’ye devretmesi de çok konuşulmuştu.

"MAAŞLAR ÖDENMİYOR MU?" SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katıldığı yerel bir TV kanalında ilginç ifadeler kullandı.

FARUK ÖZLÜ: ŞİKAYET EDEN İSTİFA ETSİN

Düzce Belediyesi'nde maaşların ödenmediğiyle ilgili iddialar sorulunca söze giren Özlü; "Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir."dedi.

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%71 ZAM SONRASI DAVULLU ZURNALI KUTLAMA GÜNDEM OLMUŞTU

Yerel seçimden önce Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara %71 zam veren Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra davullu zurnalı kutlama yapılmıştı. Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar çok tartışılmıştı.

dza

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce düzce belediyesi
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