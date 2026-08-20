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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu: "Düzce değer kazanan 3 ilin başında geliyor"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan bir fabrikanın temel atma töreninde Düzce'nin yatırım ve büyüme potansiyeline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir habere atıfta bulunarak, Türkiye'de değer kazanan üç ilin başında Düzce'nin geldiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu: "Düzce değer kazanan 3 ilin başında geliyor"

Gümüşova OSB sınırları içerisinde hayata geçirilen fabrika yatırımının temel atma törenine katılan Başkan Özlü, Düzce’ye yatırım yapan sanayicilere teşekkür ederken, yeni yatırımların önünün açılması için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE’DE DEĞER KAZANAN 3 İL VAR"

Düzce’nin sanayici ve girişimciler açısından önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini ifade eden Özlü, daha önce sosyal medya hesabından da gündeme getirdiği bir habere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Özlü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

 “Geçenlerde bir haber vardı. Haberde diyor ki; Türkiye’de değer kazanan üç il var, bunların başında Düzce geliyor. Bunu Düzce Belediye Başkanı olduğum için söylemiyorum. Ben bu ülkede Sanayi Bakanlığı yaptım. Bütün Türkiye bizim.”

Söz konusu haberde Düzce’nin ardından Yalova ve Tekirdağ’ın gösterildiğini aktaran Özlü, Dünya Bankası raporlarında da Düzce’nin geleceğine ilişkin olumlu değerlendirmeler bulunduğunu ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu: "Düzce değer kazanan 3 ilin başında geliyor" 1

"DÜZCE GELİŞİYOR BÜYÜYOR"

Düzce'ye yatırım yapan ve yeni yatırım planlayan sanayicilere de seslenen Başkan Özlü, kentin giderek değer kazandığını ve yatırımların arttığını söyledi.

 Özlü, "Düzce gerçekten gelişiyor, büyüyor. Düzce gerçekten değer kazanan, yatırım yapılan bir yer" ifadelerini kullandı.

 Kentte istihdam sağlayan yatırımların önemine dikkat çeken Özlü, Düzce’ye yatırım yapan girişimcilere teşekkür etti.

SANAYİCİLERE "TEK PENCERE" MESAJI

Başkan Özlü, yatırım süreçlerinde bürokratik engellerle karşılaşan sanayicilerin işlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Devlet kurumlarıyla ilgili karşılaşılan sorunların takipçisi olmaya talip olduklarını söyleyen Özlü, yatırımcılara yönelik yaklaşımını şöyle anlattı:

"Devlet tarafında ne zorlukla karşılaşıyorlarsa bunları takip etmeye talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz tek pencere yöntemini benimseriz, sanayicimizin, yatırımcımızın işini zorlaştırmayız."

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Faruk Özlü düzce belediyesi
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