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Düzce'den dünyaya 787,8 ton mama ihracatı

Düzce'nin kedi ve köpek maması ihracatı yılın ilk altı ayında 787,8 ton olarak kayıtlara geçti.

Düzce'den dünyaya 787,8 ton mama ihracatı

Düzce'de geçen yıl ilk kez yurt dışına gönderilmeye başlanan kedi ve köpek mamalarının ihracatı, 2026 yılında da artışını sürdürüyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk altı ayında dünyanın farklı ülkelerine toplam 787,8 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracatta ocak ayında 137 ton, şubat ayında 205 ton, mart ayında 189,9 ton, nisan ayında 115,2 ton ve haziran ayında 140,7 ton kedi ve köpek maması yurt dışına gönderildi. Böylece yılın ilk yarısındaki toplam ihracat miktarı 787,8 ton olarak kayıtlara geçti.

Düzce'de 2025 yılında ise toplam 1.574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihracatı gerçekleştirildi. Kentte geçen yıl başlayan ihracat faaliyetinin, 2026 yılında da güçlü şekilde devam ettiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce İhracat köpek maması kedi maması
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