Düzce depremi sonrası İstanbul'da herkes o sorunun yanıtını merak ediyor! e-Devlet'e girip hemen öğrenin...

Düzce'deki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Gölyaka ilçesinde birçok köyde hasar oluştu. Depremin ardından Gölyaka'da yaşayan 78 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Hem İstanbul hem Ankara hem Bolu hem de Sakarya gibi şehirlerde hissedilen depremin ardından e-Devlet üzerinden 'En yakın deprem toplanma alanı nerede' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

12 KASIM'DA TATBİKAT YAPILMIŞTI

Sabah saat 4.08'de Düzce merkezli meydana gelen deprem Türkiye'de birçok insanı bir kez daha endişelendirdi. Deprem Türkiye'nin eskiden de olduğu gibi en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Son olarak 12 Kasım'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD öncülüğünde Türkiye geneli deprem tatbikatı yapıldı.

TOPLANMA ALANLARI

Sabah yaşanan depremin ardından ise toplanma alanları yine internette en çok aranılan konular arasında yer aldı. Bu bölgelerin bilinmesi depremin ardından yaşanacak dakikalarda güvenli ortamın sağlanması ve tedbir açısından önemli bir yer teşkil ediyor.

Deprem ülkesinde yer alan ülkemizde deprem bilincini oluşması için deprem çantası ve hazırlanması da her vatandaşın bilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

YAŞADIĞINIZ YERDEKİ DEPREM TOPLANMA BÖLGESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



