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Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okul ücret artışları TÜFE dikkate alınarak belirlenecek

06.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okul ücretlerinin TÜFE'ye göre belirlenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, özel okullarda ara sınıflara yapılacak ücret artışı, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okul ücret artışları TÜFE dikkate alınarak belirlenecek

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda özel okullarda ara sınıflara yapılacak zam oranına ilişkin yönetmeliğin 53'üncü maddesinde yer alan, "bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir" ibaresi değiştirildi.

"BAKANLIKÇA BELİRLENEN ORANI AŞMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLİR"

Bu ibare, "yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu sene bir değişikliğe gidiyoruz, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." (AA)

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