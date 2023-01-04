FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Özel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla beklenen gelişmeyi Bakan Özer duyurdu: Özel okul zammı yüzde 65

SON DAKİKA | Özel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla beklenen gelişmeyi Bakan Özer duyurdu: Özel okul zammı yüzde 65

04.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika özel okul zam haberi: Çok sayıda velinin merakla beklediği özel okullar zam oranı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Bakan Özer, velilerin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı özel okul zam oranının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldıklarını duyurdu. Özel okul ücret artışında TÜFE'nin baz alındığı belirtildi. İşte son dakika özel okul ücretleri ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA | Özel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla beklenen gelişmeyi Bakan Özer duyurdu: Özel okul zammı yüzde 65

Son dakika özel okul zam haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artış oranının bugün netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını açıklamıştı. Velilerin merakla beklediği gelişme yaşandı. Kameraların karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu. İşte son dakika 2023 özel okul zam oranları haberinin tüm ayrıntıları...

Bakan Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene TÜFE'yi baz alacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Karar yarından itibaren uygulamaya konacak.

iStock-1177200047

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranıEMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı
Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama! Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!
Anahtar Kelimeler:
özel okul Zam özel okul fiyatları

En Çok Okunan Haberler

2000 sonrası emekli olanlar dikkat! 1200 TL...

2000 sonrası emekli olanlar dikkat! 1200 TL...

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.