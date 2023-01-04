SON DAKİKA | Özel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla beklenen gelişmeyi Bakan Özer duyurdu: Özel okul zammı yüzde 65

Son dakika özel okul zam haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artış oranının bugün netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını açıklamıştı. Velilerin merakla beklediği gelişme yaşandı. Kameraların karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu. İşte son dakika 2023 özel okul zam oranları haberinin tüm ayrıntıları...

Bakan Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene TÜFE'yi baz alacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Karar yarından itibaren uygulamaya konacak.