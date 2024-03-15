Düzenleme sinyali gelmişti! Kartlı işlem adetleri tarihi zirvede: En yoğun işlem market ve AVM'lerde!

Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kredi kartlarına düzenleme getirilmesine yönelik çalışmaları devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka kartı ve kredi kartı işlem adetlerine ilişkin verileri açıkladı. 8 Mart haftasında; 324 milyonu aştı ve aralık ayının son haftasındaki son rekorunu geçerek tarihi zirvesine yükseldi.

Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. TCMB verilerine göre 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.







