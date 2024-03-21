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Düzenli doğal gaz tüketim desteğinde ödemeler başladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 09:22
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Düzenli doğal gaz tüketim desteğinde ödemeler başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’ni dönemsel olmaktan çıkartıp düzenli hale getirdiklerini söyledi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’ne başvuruların 2023 Aralık ayında e-Devlet “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1.500 TL – 3.500 TL arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Göktaş, detayları şu şekilde anlattı:

Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir.”

ŞARTLAR NELER?

Öte yandan, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

  • Türk vatandaşı olması,
  • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
  • İkamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunması,
  • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
    kriterlerinin birlikte sağlaması gerekir.
    Anlık Borsa


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