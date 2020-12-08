E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet sisteminden giriş yaparak maaş bilgilerinin görüldüğü e-bordro sistemi, memuriyet sicil numaranızın yanı sıra yıl ve aya göre maaşlarınız ile çalışma şekli gibi öğrenmek isteyebileceğiniz bilgileri içerir.

Memur ve Sözleşmeli Personellerin Bordroları

657 sayılı kanuna tabi memurların yanı sıra sözleşmeli olarak çalışan personel de e- devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro temin etme imkanından faydalanabilir. Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-bordro maaş görüntüleme hizmetinden yararlanmak için maaşınızın 'Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi' üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. Memurlar dışında özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden, insan kaynakları departmanından talep ederek veya e-devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından görebilir.

E-Bordro Sistemine Nasıl Giriş Yapılabilir?

Çeşitli hizmetlerinden faydalandığınız online sistemler işlemleri oldukça pratik hale getirir. Kullanışlı olması nedeniyle çok fazla talep edilen e-devlet sistemi üzerinden e maaş bordrosu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;