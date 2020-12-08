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E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:42 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesi birçok işlemi pratikleştirir. Memurlar ve sözleşmeli olarak çalışan personeller, oldukça pratik şekilde e bordro maaş sorgulaması nasıl yapılır, kolayca öğrenebilir. Sayfamızı okuyarak sisteme nasıl giriş yapıldığını ve sistemin içerdiği bilgileri öğrenebilirsiniz.

E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Memur ve Sözleşmeli Personellerin Bordroları
  • E-Bordro Sistemine Nasıl Giriş Yapılabilir?
  • Sisteme Şifreli ve Şifresiz Giriş Yöntemleri
  • Maaş Bordrosunda Yer Alan Bilgiler
  • E-Kamu İşçi Bordro Programı

E-Devlet sisteminden giriş yaparak maaş bilgilerinin görüldüğü e-bordro sistemi, memuriyet sicil numaranızın yanı sıra yıl ve aya göre maaşlarınız ile çalışma şekli gibi öğrenmek isteyebileceğiniz bilgileri içerir.

Memur ve Sözleşmeli Personellerin Bordroları

657 sayılı kanuna tabi memurların yanı sıra sözleşmeli olarak çalışan personel de e- devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro temin etme imkanından faydalanabilir. Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-bordro maaş görüntüleme hizmetinden yararlanmak için maaşınızın 'Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi' üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. Memurlar dışında özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden, insan kaynakları departmanından talep ederek veya e-devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından görebilir.

E-Bordro Sistemine Nasıl Giriş Yapılabilir?

Çeşitli hizmetlerinden faydalandığınız online sistemler işlemleri oldukça pratik hale getirir. Kullanışlı olması nedeniyle çok fazla talep edilen e-devlet sistemi üzerinden e maaş bordrosu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

  1. Öncelikle, www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklamanız gerekir.
  2. Açılan ekranda e-Devlet şifresi, T.C. kimlik bilgileri, e-imza, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
  3. Eğer e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz, belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak alt bölümde yer alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanabilirsiniz.
  4. Sisteme giriş yaptıktan sonra, e-hizmetler kısmından veya arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girmeniz gerekir.
  5. 'e-Bordro' yazdıktan sonra belirttiğiniz hizmetin adı ekranda belirir. Sonra, Maliye Bakanlığı e-bordro Sorgulama hizmetine tıklamanız gerekir. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçerek öğrenmek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
  6. Dilerseniz görüntülediğiniz maaş bordronuzu sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

Sisteme Şifreli ve Şifresiz Giriş Yöntemleri

Memur maaşlarının sorgulanabilmesi için şifreli ve şifresiz olmak üzere 2 şekilde sisteme giriş gerçekleştirilebilir.
Şifresiz işlem yapmak isteyenler, memurların giriş yapabildiği e-bordro sistemi ile şifresiz memur maaşı sorgulama işlemi yapabilir. Şifresiz işlemi tercih edenlerin takip edebileceği adımları şöyle sıralayabiliriz: İlk olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açılan e-bordro sistemine girmeniz gerekir. Karşınıza çıkan ekranda ilk olarak T.C kimlik numaranızı, memuriyet sicil numaranızı ve emekli sicil numaranızı doğru şekilde yazmalısınız. Ardından hangi yıl ve ay için sorgulama işlemi yapacaksanız o yılı ve ayı seçeneklerden seçmelisiniz. Daha sonra da memur ya da kadro karşılığı sözleşmeli seçeneklerinden bir tanesini seçiniz. Son olarak da resimdeki yazıyı sağ tarafında bulunan kutuya yazarak 'Gönder' butonuna tıklamalısınız. Belirtilen adımları uyguladıktan sonra şifresiz bir şekilde e-bordro sistemine giriş yapabilir ve maaş bilgilerinize erişebilirsiniz. Şifreli bir şekilde sisteme giriş yapmak isteyenler e-devlet sistemini kullanabilir.

Maaş Bordrosunda Yer Alan Bilgiler

E devletten maaş bordrosu nasıl alınır sorusunu soran memurlar aynı zamanda sistemde hangi bilgilerin bulunduğunu da merak eder. Erişimi oldukça kolay olan e-bordro sisteminde yer alan bilgiler memurların geçinebilmesi ve emekliliği açısından oldukça önem arz eder. Ancak memurların maaş bilgilerini öğrenebilmesi için bazı bilgilere gereksinim vardır. E-bordro sistemine giriş yapabilmek ve maaş bilgilerine ulaşabilmek için öncelikle T.C kimlik numarası, emekli sicil numarası veya memuriyet sicil numarası gerekir. Gereken tüm bu bilgileri e-bordro memur maaşı sorgulama ekranına girdikten sonra istediğiniz maaş sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde Emekli Sandığı'na bağlı kişilerin kullanabildiği e-bordro sayfasına ulaştığınızda karşınıza çıkan bilgiler:

  • Kişisel bilgiler (İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve sicil numarası)
  • İşe giriş ve çıkış tarihi
  • Brüt ücret
  • Çalışılan gün sayısı
  • Aylık kazanç
  • Diğer gelirler
  • Toplam kazanç
  • Prime esas kazanç
  • SGK primi
  • İşsizlik sigortası primi
  • Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar şeklinde sıralanabilir.

E-bordro sayfasından güvenli bir şekilde elde edinilen bilgiler ile emeklilik açısından hayata dair gereken planlamaları yapabilirsiniz. Emekli maaş bordrosu e devlet üzerinden rahatlıkla görülebilir.

E-Kamu İşçi Bordro Programı

E-Kamu işçi bordro programı, kamu kurumlarında çalışan işçilerin maaş bilgilerinin görüntülenebilmesi için oluşturulan web tabanlı bir yazılımdır.

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi 4/D bendi kapsamında çalışan kamu işçileri, ulaşmak istediği maaş bordrosu bilgilerine “İşçi e-bordro” sisteminden ulaşabilir.

Kurum tarafından düzenlenmiş aylık bordroların tüm detayları programa giriş yaparak öğrenebilir. E-kamu işçi maaş bordro programı içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Maaş
  • Fazla mesailer
  • Yemek ve yol ücretleri
  • Bayram ve hafta tatili çalışması
  • İkramiye
  • Toplu iş sözleşmesi sosyal yardımlar
  • Çocuk, öğrenim, yakacak, vefat, hastalık, evlenme ve bayram yardımı
  • Silahlı güvenlik ve şoför direksiyon tazminatı
  • Çeşitli kesintiler.
    Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Kesintileri
  • SGK prim istisna tutarları
  • Gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi
  • Bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintisi
  • Eğer varsa, icra, nafaka ve sendika aidatı kesintisi bilgilerine ulaşılabilir. Böylece kamu kurumunda çalışan memurların yanı sıra işçiler de e* devlet sistemi üzerinden istediği bilgiye ulaşabilir.
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