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e-Devlet 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

13.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu sorgulanmaya devam ediyor. e-Devlet 1100 TL pandemi destek parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı gibi çeşitli soruların yanıtları merak ediliyor. Peki e-Devlet 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? İşte yanıtı...

e-Devlet 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

Gçetiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi sosyal yardımında başvurular geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI YATTI MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Salgın döneminde vatandaşa verilmesi kararlaştırılan pandemi destek parası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

Başvuru sonrası 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.

Pandemi sosyal yardım ödemeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." şeklinde konuşmuştu.

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak için T.C Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

"0 - Pazartesi
2 - Salı
4 - Çarşamba
6 - Perşembe
8 - Cuma"

Günlerinde başvuruda bulunabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, bütün vatandaşlar başvuru yapabilmekte. Başvuru durumu ve süreçleri, e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı olarak yapılmakta. Aynı haneden birden fazla farklı başvuru yapılması halinde, tek bir başvuru şeklinde değerlendirilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
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