e-Devlet 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

Gçetiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi sosyal yardımında başvurular geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek?

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI YATTI MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Salgın döneminde vatandaşa verilmesi kararlaştırılan pandemi destek parası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

Başvuru sonrası 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/