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e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama! 1100 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak?

15.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'den bu yana süren koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar pandemi sosyal destek yardım başvurusunu merakla takip ediyor. e-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman yatacak gibi sorular sorgulanıyor. Peki e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama! 1100 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak?

2020 yılından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar pandemi sosyal destek yardım başvurusunu merakla araştırıyor. Vatandaşlar özellikle e-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman yatacak gibi soruları merak ediyor. Peki e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET 1100 TL YARDIM PARASI TC İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını döneminde vatandaşa ödenmesi kararlaştırılan pandemi destek parası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önceki günlerde "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ise PTT kartlarına yatırılacak.

Başvurunun ardından 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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Sonuçları sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulama yapmak için sayfada bulunan butona tıklayın.

Pandemi sosyal yardım ödemeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar T.C Kimlik Numarasının son hanesine göre;

"0 - Pazartesi
2 - Salı
4 - Çarşamba
6 - Perşembe
8 - Cuma"

Günlerinde başvuruda bulunabilmekte. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, bütün vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Başvuru durumu ve süreçleri, e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı şekilde değil, hane bazlı olarak yapılmakta. Aynı haneden birden fazla değişik başvuru yapılması gibi bir durumda, yapılan başvurular tek bir başvuru şeklinde değerlendirilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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