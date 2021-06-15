e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama! 1100 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak?

2020 yılından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar pandemi sosyal destek yardım başvurusunu merakla araştırıyor. Vatandaşlar özellikle e-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman yatacak gibi soruları merak ediyor. Peki e-Devlet 1100 TL yardım parası T.C. ile sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET 1100 TL YARDIM PARASI TC İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını döneminde vatandaşa ödenmesi kararlaştırılan pandemi destek parası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önceki günlerde "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ise PTT kartlarına yatırılacak.

Başvurunun ardından 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/