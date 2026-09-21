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Altın yeni haftaya kayıpla başladı! Ortadoğu’daki gerilim fiyatları baskılıyor

Orta Doğu’daki savaş tehditlerine rağmen merkez bankalarının peş peşe gelen faiz artırımları altını baskıladı. Uluslararası piyasada ons altın 4 bin 359 dolara gerilerken, gram altın 6 bin 839 liradan haftaya başladı.

Altın yeni haftaya kayıpla başladı! Ortadoğu’daki gerilim fiyatları baskılıyor
Cansu Çamcı

Altın bu sabah Orta Doğu hattında karşılıklı restleşmelerin sürmesine karşın küresel ölçekte yeniden başlayan faiz artırım döngüsünün yarattığı baskıyla yeni haftaya yatay ve sınırlı bir geri çekilmeyle başladı.

Haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 359 dolar civarında dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da hafif gerileyerek 6 bin 839 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROLÜN SEYRİ TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasındaki yön arayışında bölgedeki askeri ve siyasi gerilim ana belirleyici olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve İran ordusunun olası bir saldırıya misilleme yapacağını duyurması, piyasalardaki risk algısını yüksek tutuyor. Suudi Arabistan’dan yapılan sevkiyatların toparlanabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında geri çekilme yaşansa da Yemen’deki Husilerin eylemleri nedeniyle bölgedeki belirsizlik devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki bu oynaklık, küresel enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden doğrudan altın fiyatlamalarına yansıyor.

MERKEZ BANKALARININ SIKILAŞMA ADIMLARI ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

İran bağlantılı krizin enerji maliyetlerini ve enflasyonist baskıları tırmandırması, merkez bankalarının yeniden faiz artış döngüsüne girebileceği endişelerini artırdı. Son olarak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına gitmesi; ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son kararlarıyla birleştiğinde küresel ölçekte parasal sıkılaşmanın devam edebileceğine işaret ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini vurguladı. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan altının alternatif maliyetini artırarak yatırımcı talebini sınırlandırıyor.

Altın yeni haftaya kayıpla başladı! Ortadoğu’daki gerilim fiyatları baskılıyor 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.830,90
6.831,89
% -0.5
09:12
Ons Altın / TL
212.148,50
212.206,47
% -0.64
09:27
Ons Altın / USD
4.347,49
4.348,01
% -0.7
09:27
Çeyrek Altın
10.929,44
11.170,14
% -0.5
09:12
Yarım Altın
21.790,58
22.340,28
% -0.5
09:12
Ziynet Altın
43.717,77
44.543,93
% -0.5
09:12
Cumhuriyet Altını
45.246,00
45.930,00
% 0.06
13:05
Anahtar Kelimeler:
Altın
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