e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor: Ortak bildirim sistemi, ödeme ve kimlik doğrulama özelliği

e-Devlet’te yeni bir dönem... Dijital dönüşüm kapsamında devreye alınacak e-Tebligat hizmetiyle birlikte vatandaşlara resmi bildirimler elektronik ortamda ulaştırılacak. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamasıyla kamu kurumları arasında entegrasyon güçlendirilirken, “kamu ortak bildirim sistemi” sayesinde işlemler tek merkezden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu adım hem bürokratik süreçleri kısaltacak hem de vatandaşların devlet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

e-Devlet'te yeni özellikler geliyor. Açıklanan Yeni Orta Vadeli Program kapsamında; dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Programda e-Devlet'e köklü bir değişiklik getirmesi beklenen bir proje de var.

KAMU ORTAK BİLDİRİM SİSTEMİ GELİYOR

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin de tasarlanması, kamu ortak bildirim sisteminin uygulamaya alınması planlanıyor.

ORTAK ÖDEME VE KİMLİK DOĞRULAMA

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak.

TEBLİGATLARA e-DEVLET'TEN ULAŞILABİLECEK

e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti'nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

YENİ DÖNEMDE 5G DE HİZMETE ALINACAK

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

BULUT TABANLI TEKNOLOJİLER TEŞVİK EDİLECEK

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek.

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak.

Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

