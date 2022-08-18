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e-Devlet'te yeni hizmet! Adli sicil silme ve düzeltme talebi...

18.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, adli sicil silme ve düzeltme talebi başvurularının bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndan alınacağını bildirdi. Öte yandan başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı'nda görülebileceği gibi SMS yoluyla da vatandaşlara iletilecek. İşte e-devlet ile ilgili son dakika haberinin detayı...

e-Devlet'te yeni hizmet! Adli sicil silme ve düzeltme talebi...

E-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Buna göre, adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç dijital hizmet sunumunda e-Devlet Kapısı memnuniyet anketindeki vatandaş taleplerinin öncelikle dikkate alındığını belirten Koç, adli sicil silme ve düzeltme taleplerinin alınması hizmetinin de vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.

Koç, söz konusu işlemlerin daha önce Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat gidilerek ya da posta veya kurumlar aracılığıyla dilekçe gönderilerek yapıldığına dikkati çekerek yeni hizmete ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bundan böyle söz konusu başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecekler ve başvurularının durumunu yine e-Devlet Kapısı üzerinden takip edebilecekler. Başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı'nda görülebileceği gibi SMS yoluyla da vatandaşlara iletilecek."

e-devlet

"VATANDAŞ TALEPLERİ ÖN PLANDA TUTULUYOR"

E-Devlet Kapısı üzerinden her yıl gerçekleştirilen memnuniyet anketi sayesinde vatandaş taleplerinin ön planda tutulduğunu dile getiren Koç, amacın vatandaşın hayatını, onların talep ettiği dijital hizmetler üzerinden kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Koç, anket çalışmasıyla vatandaşlardan alınan öneri ve görüşlerin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Anket sonuçları hassas bir şekilde inceleniyor. Sonuçlar aynı zamanda işin ne kadar iyi yapıldığının da bir göstergesi. Eğer vatandaşımız isterse biz yaparız." diye konuştu.

E-Devlet Kapısı'nın vatandaşın sesine her zaman kulak verdiğini belirten Koç, açılan tüm dijital hizmetlerde vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti. (AA)


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e-devlet
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