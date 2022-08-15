e-Devlet’ten 10 dakikada yapılıyor! Başvuru ücreti alınmıyor: 10 bin ila 15 bin lira arasında…

Her yıl boşa giden para milyarları buluyor. Ayıplı mal ya da hizmet alan vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturması için basit bir yöntem bulunuyor. Bu tür durumlarda tüketici hakem heyetleri devreye giriyor. En fazla 10 dakikada e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapılırken, sonuçların belirlenmesi ise ortalama olarak iki ayı buluyor.

Posta’da yer alan haberde, öncelikle yaşadığınız mağduriyeti artık e-Devlet üzerinden yani oturduğunuz yerden, 10 dakikalık başvuruyla da dile getirebildiğinizi aklınızdan çıkarmayın. Yani dilekçe vermek için kapı kapı kurumları dolaşmanıza gerek yok.

BURADA SİSTEM ADIM ADIM ŞÖYLE İŞLİYOR:

e-Devlet sayfasına giriş yapıyorsunuz, orada çıkan arama butonuna ‘tüketici hakem’ yazıyorsunuz.

Önünüze gelen ‘Ticaret Bakanlığı/ Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi’ne tıklayarak uygulamaya gidiyorsunuz.

Kimlik bilgilerinizi onayladıktan sonra ‘tüketici başvuruları’ kutucuğuna giriş yapıyorsunuz.

Açılan sayfaya istenen kişisel verilerinizi ve fatura, fiş, fotoğraf, yazışma gibi bilgilerinizi girdikten sonra bağlı bulunduğunuz bölgedeki hakem heyetini seçip başvurunuzu yapıyorsunuz.

Başvuru için karşı tarafın ticari unvanı, Mersis veya vergi numarası ile açık adresinin belirtilmesi gerekiyor.

Toplam işlem süresi en fazla 10 dakikanızı alıyor. Başvurunuzu elbette bulunduğunuz bölgedeki hakem heyeti bürolarına gidilerek de yapabilirsiniz.

HANGİ TUTARDAKİ ÜCRET ANLAŞMAZLIKLARINDA GEÇERLİ?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, hakem heyetine başvuru için herhangi bir ücret ödenmediğinin ve bu masrafların devlet tarafından karşılandığının altını çizerek şu bilgileri verdi:

Bireysel kullanıcılar ile piyasaya ürün ve hizmet sunanlar arasında değeri 10 bin 280 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ‘ilçe tüketici hakem heyetlerine’ başvuru yapılıyor.

15 bin 430 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ‘il tüketici hakem heyetlerine’ başvuruluyor.

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 10 bin 280 ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ‘il tüketici hakem heyetlerine’ gitmek gerekiyor.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor. Bunun için önce adliyelerdeki resmi arabulucuya başvurulması gerekiyor.

Uzlaşma sağlanamadığı takdirde Tüketici Mahkemesi’nde dava açılabiliyor.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırı 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin liraya yükseltilecek. İl veya ilçe tüketici hakem heyeti ayırımı ortadan kalkacak.

Ayrıca tüketiciler, Ticaret Bakanlığı’nın kısa adı TÜBİS olan Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet şifreleriyle hakem heyetlerine başvuru yapabilir.

7 AYDA 648 MİLYON LİRALIK UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 338 bin 147 başvuru yapıldı. Başvurularda ilk sırada yüzde 48’lik pay ve 164 bin 451 başvuruyla perakende ticaret sektörü yer aldı. Bunu 54 bin 956 ile abonelik hizmetleri, 47 bin 447 ile finansal hizmetler sektörleri izledi. Heyetlerce söz konusu dönemde görülen uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 51’i tüketiciler lehine sonuçlandı. Bu dönemde e-Devlet üzerinden 203 bin 531 elektronik başvuru yapıldı. Böylece müracaatların yaklaşık yüzde 60’ı bu yolla gerçekleştirilmiş oldu. Tüketici hakem heyetleri 7 aylık dönemde toplam 648 milyon 614 bin 507 liralık uyuşmazlık tutarını değerlendirdi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Heyet 5 kişiden oluşuyor. İlçelerde kaymakam, illerde ise ticaret il müdürü heyetin doğal başkanı. Diğer dört üye; belediye, baro, ticaret odası ve tüketici dernek başkanlarından oluşuyor. Çoğu kez bu kişiler yerlerine vekil atarlar. Toplanan belge ve bilgiler, ayda iki kez toplanan heyete sunulur ve heyet başvuruyla ilgili kararını verip, taraflara yazılı şekilde iletir. Sonuçlar yasaya göre en geç 6 ay içerisinde belirlenir. Ancak bir karar ortalama 3 ayda sonuçlanıyor. 1 ayda da karara bağlanan işlemler elbette oluyor.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Kararı beğenmeyen tarafın, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın tüketici mahkemesinde, tüketici mahkemesi olmayan yerlerde ise tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya



