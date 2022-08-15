FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. e-Devlet’ten 10 dakikada yapılıyor! Başvuru ücreti alınmıyor: 10 bin ila 15 bin lira arasında…

e-Devlet’ten 10 dakikada yapılıyor! Başvuru ücreti alınmıyor: 10 bin ila 15 bin lira arasında…

15.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün eksik, yanlış, bozuk ya da hatalı ürün ve hizmet alan binlerce kişi mağduriyet yaşıyor. 'Kim uğraşacak' deyip haklarını aramayanlar ise her yıl milyonlarca lirayı çöpe atıyor. Ayıplı mal ya da hizmet sunan firmalara karşı hakem heyetleri tüketiciyi her zaman koruyor. Bu durumda e-devlet’ten tüketici mahkemelerine 10 dakikada başvuru yapılabiliyor. İşte haberin detayları…

e-Devlet’ten 10 dakikada yapılıyor! Başvuru ücreti alınmıyor: 10 bin ila 15 bin lira arasında…

Her yıl boşa giden para milyarları buluyor. Ayıplı mal ya da hizmet alan vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturması için basit bir yöntem bulunuyor. Bu tür durumlarda tüketici hakem heyetleri devreye giriyor. En fazla 10 dakikada e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapılırken, sonuçların belirlenmesi ise ortalama olarak iki ayı buluyor.

Posta’da yer alan haberde, öncelikle yaşadığınız mağduriyeti artık e-Devlet üzerinden yani oturduğunuz yerden, 10 dakikalık başvuruyla da dile getirebildiğinizi aklınızdan çıkarmayın. Yani dilekçe vermek için kapı kapı kurumları dolaşmanıza gerek yok.

BURADA SİSTEM ADIM ADIM ŞÖYLE İŞLİYOR:

  • e-Devlet sayfasına giriş yapıyorsunuz, orada çıkan arama butonuna ‘tüketici hakem’ yazıyorsunuz.

  • Önünüze gelen ‘Ticaret Bakanlığı/ Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi’ne tıklayarak uygulamaya gidiyorsunuz.

  • Kimlik bilgilerinizi onayladıktan sonra ‘tüketici başvuruları’ kutucuğuna giriş yapıyorsunuz.

iStock-1183175189

  • Açılan sayfaya istenen kişisel verilerinizi ve fatura, fiş, fotoğraf, yazışma gibi bilgilerinizi girdikten sonra bağlı bulunduğunuz bölgedeki hakem heyetini seçip başvurunuzu yapıyorsunuz.

  • Başvuru için karşı tarafın ticari unvanı, Mersis veya vergi numarası ile açık adresinin belirtilmesi gerekiyor.

  • Toplam işlem süresi en fazla 10 dakikanızı alıyor. Başvurunuzu elbette bulunduğunuz bölgedeki hakem heyeti bürolarına gidilerek de yapabilirsiniz.

HANGİ TUTARDAKİ ÜCRET ANLAŞMAZLIKLARINDA GEÇERLİ?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, hakem heyetine başvuru için herhangi bir ücret ödenmediğinin ve bu masrafların devlet tarafından karşılandığının altını çizerek şu bilgileri verdi:

  • Bireysel kullanıcılar ile piyasaya ürün ve hizmet sunanlar arasında değeri 10 bin 280 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ‘ilçe tüketici hakem heyetlerine’ başvuru yapılıyor.

  • 15 bin 430 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ‘il tüketici hakem heyetlerine’ başvuruluyor.

  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 10 bin 280 ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ‘il tüketici hakem heyetlerine’ gitmek gerekiyor.

  • Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor. Bunun için önce adliyelerdeki resmi arabulucuya başvurulması gerekiyor.

iStock-1220410233

  • Uzlaşma sağlanamadığı takdirde Tüketici Mahkemesi’nde dava açılabiliyor.

  • Tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırı 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin liraya yükseltilecek. İl veya ilçe tüketici hakem heyeti ayırımı ortadan kalkacak.

  • Ayrıca tüketiciler, Ticaret Bakanlığı’nın kısa adı TÜBİS olan Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet şifreleriyle hakem heyetlerine başvuru yapabilir.

7 AYDA 648 MİLYON LİRALIK UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 338 bin 147 başvuru yapıldı. Başvurularda ilk sırada yüzde 48’lik pay ve 164 bin 451 başvuruyla perakende ticaret sektörü yer aldı. Bunu 54 bin 956 ile abonelik hizmetleri, 47 bin 447 ile finansal hizmetler sektörleri izledi. Heyetlerce söz konusu dönemde görülen uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 51’i tüketiciler lehine sonuçlandı. Bu dönemde e-Devlet üzerinden 203 bin 531 elektronik başvuru yapıldı. Böylece müracaatların yaklaşık yüzde 60’ı bu yolla gerçekleştirilmiş oldu. Tüketici hakem heyetleri 7 aylık dönemde toplam 648 milyon 614 bin 507 liralık uyuşmazlık tutarını değerlendirdi.

iStock-941906652

HEYETTE KİMLER VAR?

Heyet 5 kişiden oluşuyor. İlçelerde kaymakam, illerde ise ticaret il müdürü heyetin doğal başkanı. Diğer dört üye; belediye, baro, ticaret odası ve tüketici dernek başkanlarından oluşuyor. Çoğu kez bu kişiler yerlerine vekil atarlar. Toplanan belge ve bilgiler, ayda iki kez toplanan heyete sunulur ve heyet başvuruyla ilgili kararını verip, taraflara yazılı şekilde iletir. Sonuçlar yasaya göre en geç 6 ay içerisinde belirlenir. Ancak bir karar ortalama 3 ayda sonuçlanıyor. 1 ayda da karara bağlanan işlemler elbette oluyor.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Kararı beğenmeyen tarafın, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın tüketici mahkemesinde, tüketici mahkemesi olmayan yerlerde ise tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarımda enflasyon rekor serisini sürdürdüTarımda enflasyon rekor serisini sürdürdü
Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."
Benzin fiyatlarına büyük zamBenzin fiyatlarına büyük zam
Anahtar Kelimeler:
Tüketici Hakem Heyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
10 dakikada başvuru yap sonucu 1 sene sonra alırsın

En Çok Okunan Haberler

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.