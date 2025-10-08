FİNANS

e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'

SGK'dan yapılan, e-Devlet'ten kontrol edildiğinde hizmet dökümünde "K" harfi görülmesiyle ilgili uyarı gündem olmuştu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş bununla ilgili değerlendirmelerini aktarırken "Mesele sadece "K" meselesi değil" dedi. "Eğer "S" harfi varsa "K" harfinden daha tehlikeli" ifadelerini kullanan Karakaş, emeklilik iptaline işaret etti. Özellikle Karakaş yalnızca bir günün bile etkili olabileceğine vurgu yaptı. İşte detaylar...

e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'
Hande Dağ

SGK'nın sosyal medya hesabından, milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren önemli bir uyarı gelmiş ve "Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" denilmişti. Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Milyonların emekliliğine etki edebilecek bu kritik detay için SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan değerlendirmeler geldi.

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 1

"MESELE SADECE 'K' MESELESİ DEĞİL"

TGRT Haber'de konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben başmüfettişiyim, bu konularda teftiş yapmış bir uzmanım aynı zamanda bizzat. Mesele sadece "K" meselesi değil. O medyaya yansıdı ama eksik yansıdı. Mesele sadece "K" değil, "Ş" harfi var, "S" harfi var, bir de "K" harfi var, 3 harf var. Bunu yıllardır ben gündeme getiriyorum.

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 2

SGK diyor ki bir iş yerinde eğer çalışıyorsanız, maaş alıyorsanız SSK'lı olabilirsiniz. Eğer çalışmadan işte muhasebeciye para vererek, bilmem diğerine para vererek kendinizi bir iş yerinden sigortalı gösteriyorsanız ben bunu iptal ederim, emekli olsanız bile iptal ederim, kaç yıl geçerse iptal ederim çünkü ben bunu sahte sigortalı kabul ederim.

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 3

Yine "K" harfi dediğiniz SGK anlamında kontrol edilecek bir iş yeri, kontrollü. "Ş" harfi dediğiniz şüpheli, daha şüphe halinde olduğu için ben bunu şüpheli görüyorum, ileride bunu kontrol edip teftişini yapacağım anlamına geliyor.

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 4

"EĞER 'S' HARFİ VARSA 'K' HARFİNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Eğer "S" harfi varsa "K" harfinden daha tehlikeli. "S" harfi doğrudan doğruya artık bu sahte sigortalılık söz konusu, sahte iş yeri söz konusu, bu anlamda sen emekli mi oldun, 3 yıl oldun, 5 yıl geçti, ne kadar geçerse geçsin, ister yurt dışı borçlanmasıyla gurbetçi ol yurt içinde emekli ol, SGK bunu eninde sonunda iptal olur.

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 5

"SADECE 1 GÜN İÇİN..."

Bana yansıyan bir uç örneği söyleyelim. Sadece 1 günü sahte olan "S" harfi olan kişi onun bile SGK denetmenleri denetliyor, bak geçen gün bana intikal etti, sadece 1 gün için... Yani şunu söylüyorum; 1 gününüz bile varsa eğer emekli değilseniz o sigortalılık iptal edilir dolayısıyla onun bilincinde olun. Neden bilincinde olun diyorum? Yarın emekli oldunuz, emekli olduğunuz emeklilik maaşlarınız SGK faiziyle, gecikme zammında geri alır, hakkınızda suç duyurusunda bulunur. Onun için tek yapacağınız olay gerçekten bir iş yerinde...

e-Devlet ten bakılıyor! K harfinden daha tehlikeli uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor Sadece 1 gün bile... 6

Son olarak şunu söyleyeyim; 206 bin kişininki iptal oldu. SSK'sı ve emeklisi. Ne zaman? SGK'nın kendi içerisine sahte sigortalılık tespit projesi var. 2016 yılından beri 206 binden fazla kişininki iptal oldu"

